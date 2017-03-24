當中國人走進健身房 全球運動品牌市場即將改變

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）對部分知名運動品牌如Nike、Adidas、New Balance、Under Armour而言，中國提供了一個良好具潛力的市場，它擁有4億1,500萬青年人口、蓬勃發展且注重運動和健康的中產階級、政府對體育項目的投資，以及運動服飾需求急速大增的消費者，讓這些品牌在中國的投資也能收獲優秀回報。

美媒Quartz報導，美國至今仍是全球運動品牌的最大市場，這地位短期內也不會衰弱，但和西歐一樣，都是成熟飽和且競爭激烈的市場，反觀中國，對運動品牌的熱衷才剛剛起步，儘管這塊消費產業也益加競爭，但越來越多品牌投注更多資金、得到更多回報，如Nike前一季的中國銷售成長上升9.5%，Adidas的2016年中國銷售量成長22%。

但這還只是開始。已是運動品牌界龍頭的Nike執行長Mark Parker在本(3)月21日的電話會議中與投資人這麼說道，「我們認為在這塊重要市場，我們還只是剛開始研究自己的成長潛力」，品牌總裁Trevor Edwards則說，「在中國，我們的機會巨大無比。」

根據全球消費者市場策略調查領導者「歐睿信息諮詢公司」(Euromonitor International)的數據，目前全球運動品牌市場的零售價值以美國1,036億美元為最多，中國284億美元居次，日本135億美元位居第三，緊接著是德國、英國、法國等。

但如果中國與美國市場價值差異這麼大，為什麼許多運動品牌仍看好中國消費潛力，主因有以下幾點。

一、人口結構

根據高盛銀行統計，中國目前有4億1,500萬青年人口，意指在1980至2000年出生、現為17至37歲的青壯年人口，超過美國與西歐勞動階級人口總和的3億5,000萬人，這樣的龐大人口換算成消費金額是十分可觀的。

中國也有全球最多的中產階級人口，2015年的數據顯示中國中產階級人口來到1億876萬人，數量還在持續增加，高盛預估中國的總合所得將在下個十年達到3兆美元，凸顯驚人的消費力。

二、對運動的喜好提升

上述提到中國4億多的青壯年人口有項不同於前幾個世代的特質，由於科技發達使他們成為全球化的一代，消費口味跟隨全球脈動，伴隨著活躍的經濟動能，帶動了他們對運動的喜愛與熱絡。

摩根史坦利集團2015年的報告就指出，高收入帶來更多必須性消費以外的考量，支出可以更不受限，更多人參與娛樂性和運動活動；中國企業研究院的報告顯示，中國健身房人數自2008年起至今成長兩倍，Nike也發現在中國各地舉行的馬拉松賽事數量在過去五年成長6倍之多。

三、政府投資與支持

為了打造中國成為世界足球強權，中國政府誓言要在2020年前打造全國逾7萬座足球場，這數量在2013年還只有2萬座，對此，習近平發表擴展國家「運動經濟」的計畫，打算在2025年前投入8,500億美元在運動產業，投資金額為全球之冠。

然而，中國政府的諾言並非全為雄心企圖，一方面也是為了要解決日益嚴重的國人健康問題如肥胖和糖尿病，政府也呼籲民眾多運動，規劃了「國民健身計畫」欲在2020年前完善國內的運動和健身設施。

四、對運動服飾的品味

運動服飾近年來成為全球服飾產業的重要項目，中國也不例外，光是去年中國的運動服飾銷售量就躍升11%，而全球平均成長量僅5%。

如同美國和歐洲民眾，越來越多中國消費者把運動服飾當作日常外出服裝，Adidas的大中華區營運經理Colin Currie告訴CNBC，「他們想要有多功能鞋款，可以符合運動需求、又能應付一般社交場合，在非一線城市生活時，有時候穿著Adidas的服裝去婚禮或上班也是可行的。」

也由於運動服飾的設計越來越時尚，富裕的中國人也越來越喜歡，有時候甚至只是追求昂貴品牌的消費快感，Euromonitor預計到2020年中國對運動服飾的消費市場會超越其他奢侈品市場。

而一些不那麼昂貴的中國本土運動品牌如安踏體育(Anta)就會是這波中國健身熱的受惠者，因為穿運動服飾如Nike或Adidas就像在穿時尚品牌一樣，不過在知名度和品質考量下，多數消費者還是傾向選擇外國品牌，使他們勝過本土品牌，Nike和Adidas就成為中國最大的兩個運動品牌。

中國的運動品牌市場成長的速度超過想像，要小心，當中國人走進健身房，所搶占的不只是器材使用人數，還有一塊塊運動服飾品牌的商機。