地中海傳百名難民溺斃 聯合國難民署：陸路封閉所致

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在與土耳其簽訂難民管制的協議後，來自東邊陸路的難民少了很多，但是冒險穿越地中海的難民卻因此大增，每天都有人喪生在凶險的海路上。

昨(23)日，在難民啟程最頻繁的國家利比亞近海，又發現因為走私船沈沒而喪生的五具難民屍體，一個西班牙救援組織指出，發現的五具屍體極有可能只是一小部分，沈沒的船隻上大概載有數百人，可能都隨著船隻沈沒而喪生。

「張開雙臂」(Proactiva Open Arms)是西班牙加泰隆尼亞地區的一個難民救援組織，自2015年成立以來就積極參與海上救援行動，他們在週四接到通報，指稱有一艘充氣艇正在沈沒，該組織隨後趕到現場，不過只來得及撈起難民的屍體。

張開雙臂發言人Laura Lanuza表示，每一艘這樣的充氣艇可搭乘的安全人數大概在120人左右，只是走私業者通常會在每艘船上塞進遠超過120人的難民，這樣一來才能使自己的利益最大化，因此，這一批喪生的難民應該遠遠超過發現的屍體數量。

聯合國難民署(UNHCR)在一份聲明中指出，本次事件是本週中地中海路線難民暴增事件中的其中一件，光是這一周各國就在地中海救起將近6000名難民，難民署已經收到相關通報，承諾會追蹤相關情事的發展。

事實上，隨著歐盟與難民達成邊境控管的協議，從陸路進入歐洲的難度已經增加許多，因此難民們只能在高價、高風險的海路上孤注一擲，希望一旦成功，就可以順利在歐洲生根。

然而，兇險的地中海並非他們的盟友，根據國際移民組織(IMO)，今年開始還沒有滿三個月，就已經有559人確認在地中海喪生，這大概是2016年總人數的10%。