歡慶2017年美術節　國美館「美在這裡」系列活動開跑

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）為慶祝3月25日美術節，文化部所屬國立臺灣美術館將於3月25日(六)、26日(日)推出「美在這裡–2017年美術節系列活動」。

今年的活動搭配國美館特展，設計「聲‧形‧體：將身體作為裝置」空間跨域表演，並與臺中地區的文創聚落「審計368新創聚落」合作推出「國美藝市」藝術創意市集，以文創及表演等多元藝術體驗形式讓藝術更貼近生活，邀請大朋友、小朋友一同歡慶美術節。

今年國美館與「IMPRO.453聲想劇場」合作，於3月25日下午14: 30及16: 30推出「聲‧形‧體：將身體作為裝置」空間跨域表演，由謝瀞瑩藝術總監及奧地利造型視覺藝術家Jasmin Ladenhaufen及義大利舞蹈家Mauro Sacchi以國美館「危觀風景 —原住民族文化與空間部署」特展的三個子題為發想，進行三段式的主題概念創作發展。

表演結合不同特質的軟性雕塑材料，轉化身體為創意與藝術性的動態裝置作品，呈現沉浸式的環境劇場演出，並將與現場觀眾互動，精彩可期。館外活動則串聯「審計368新創聚落」，於 3月25日、26日上午11時至下午5時舉辦創意市集，在暖暖午後漫步國美館園區及充滿懷舊風情的文創聚落，感受藝術生活美學的新趣味。本次活動還特別推出集點活動，只要至國美館服務台及「審計368新創聚落」集章，即可於國美館兌換限量精美文創小物。

國美館兒童繪本區將在3月25日下午三點推出「美在繪本—大樹劇場 春神跳舞的森林」，由童顏劇團以說演方式呈現鄒族與森林共生的觀念，歡迎親子團體加入。當天亦針對原住民族學童特別設計「『原』來有藝思-原住民族學生假日藝術工作坊」，邀請瑞峰國小學童參加。此外，社群媒體用戶可下載「i藝國美館」APP，完成分享任務的民眾有機會得到精美文創禮品。