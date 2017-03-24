〈時評〉電路‧網路‧道路

3月20日行政院9位內閣高官一字排開召開記者會，說明政府即將以特別預算方式投入兆元推動八年「前瞻基礎建設計畫」金額高達8,800億元。此案將於3月23日，行政院院會通過後送立法院審議。計畫主要分五大類，一項是軌道建設、一項是水環境建設、一項是數位建設、一項是綠能建設、一項是城鄉建設。我稍微分析一下，交通「軌道建設」投入最多錢，達4,400多億元、包括零零總總36項，後來也被國民黨的立委拿出來說這是當年馬英九「愛台12建設」的翻版。對於被戲稱為「鐵公基」的鐵路、公路、基礎建設，我想其中有些建設是否適當，實在值得討論。當然這一次的軌道建設，到目前為止還沒有看到其具體的內容。但是軌道建設中喊最大聲的包括高雄、屏東的高鐵，宜蘭縣長、民代想推的北宜直鐵，以及桃園的國道一號甲線案，自桃園市竹圍港附近的台61線起，往東銜接台1甲線新的東西向的高速公路。

我舉這些例子，主要是這幾項交通建設我個人的看法是都沒有必要。譬如說北宜直鐵，能夠省下的時間有限，只有十多分鐘左右，而穿越翡翠水庫的路線根本不可能通過環評。

目前，屏東與高雄之間本來就有台鐵在走，要再加上高鐵其實也沒有省下多少時間，也不會有多少乘客。再說，為了桃園航空城打造的這條國道一號甲線東西向道路，要花費600多億元，實在是沒有什麼需要，因為桃園航空城本來就是多年來歷屆桃園縣市長們所劃的大餅、大部分作用都是在炒地皮。增加這一條道路又有什麼效果呢？而且已經有環保團體在抗爭反對。

對於水環境建設2,507億元、3月21日也有環保團體出來開記者會，反對水泥化，民進黨不分區的陳曼麗立委，也在記者會當中。接下來兩項就是綠色能源240億元以及數位建設460億元。正好我個人的學經歷背景也與這兩比較合宜，所以我主要針對這兩項發表一些意見。

3月22日看到一則「竹科宜蘭園區生態大觀園意外成亮點」新聞報導如下：

「竹科宜蘭園區占地70多公頃，2005年開始逐步開發，目前基礎建設已經大致完備，定位為『數位創意』及『通訊知識服務』園區，廠商進駐情況並不踴躍。至今只有『宇正精密儀器』一家廠商完成自建廠房並進駐。第二家自建廠房的廠商預計明年底才能完工啟用，目前有3家廠商租用進駐已經蓋好的『標準廠房』。園區內幾處用來蓄積雨水的『滯洪池』，由於長年有水，已經成為水鳥棲息、群聚的最佳場所。竹科宜蘭園區短期內招商情況不一定會好轉，對促進經濟發展的幫助可能也有限，但園區的景觀與生態卻意外成為一個亮點」。

其實這個園區俗稱宜蘭科學園區，開始興建的時候我參加了動土典禮。因為，2005年四月份資策會董事會通過任命我為資策會副董事長，當時我是以資策會副董事長的身份參加掛牌典禮。這園區主要推動者是宜蘭前縣長劉守成，以及竹科管理局前局長李界木，兩位都是我的朋友。沒有想到這個宜蘭科學園區招商不順，12年後的今天變成一個只有四家廠商進駐的蚊子城。而此園區的定位正是「數位創意」及「通訊知識服務」。所以我對於此次政府推動的數位建設460億元，說可以帶動民間2,380億元投資金額，基本上存著懷疑的。

關於綠能建設方面，說是投入240億元，2025年太陽光電就會有20GW、海上風機會有3GW、陸域風機1.2GW，建設包括水下碼頭和相關設施等，因此可有1.8兆元國內外投資；另外沙崙綠能科學城包括：「綠能科技產業化技術驗證平台、區域性儲能設備技術示範驗證計畫、及再生能源投（融）資第三方檢測驗中心技術評估」。 雖然，這些驗證計畫與投(融)資檢測驗中心是我目前製造，且即將出口日本的「地熱渦輪發電機」所需要的，但我也有些擔心沙崙綠能科學城會不會變成像宜蘭科學園區一樣的生態蚊子城呢？

我的疑問是為什麼一定要設在台南沙崙？為何不好好利用宜蘭科學園區？

我認為至少在綠能的地熱方面，應該移到宜蘭科學園區來。因為台灣到現在為止，能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸這五年來研究地點在宜蘭，包括清水地熱2020年可能商轉，而且在1981年到1993年，已經商轉過的清水地熱電廠就位在宜蘭。那麼，綠能裡面的地熱相關的研究及產業鏈為什麼不規劃到宜蘭科學園區來呢？

接下來我想提出一個更嚴肅的問題，就是為什麼綠能建設規劃裡面没有把核電廠轉變成地熱電廠，當成一項重要的綠能建設項目來推動呢？ 因為單單核二、核四改成地熱電廠就有4.7GW的發電容量，且其容量因素(設備使用率)高達90%。考慮到容量因素，核二、核四廠改地熱電廠若成功，等於有28GW的光電或14GW的風電，這比目前政府規劃的綠能建設總產能還要大。我在三週前(3月2日)已經在民報上發表了一篇「編千億元綠能預算 變核二為地熱電廠」的長文。這星期我也會再針對核四廠轉變成地熱電廠的技術可能性及經濟可行性再寫文章論證。

整體而言我認為「前瞻基礎建設計畫」其實是頭重腳輕的計畫，把一半的錢4,400多億元投入到道路興建上。大家常常說的一句話「以網路取代道路」。網路建設投入460億元，其中主要是人才培育編列185億元，與一些蚊子館的建置。官員們說數位文創產業範圍非常廣，目前估計可帶動民間2,380億元投資，經濟規模將近8,400億元，政策目標是要帶動數位文創在2020年，成為兆元產業。數位人才培育我比較不敢有意見，但是我個人覺得産值達經濟規模8,400億元部份畫餅好像是大了一點。

另外，在核一、二即將停機的時間點上，比較重要的應該是電力的供給的部分。而這部分，目前規劃只是在光電以及海上風機上，完全沒有地熱。我一直認為，電力供給的電路(電纜)的建置其實是最重要的。也就是將現有核電廠改建成深層地熱電廠，就可讓原有的供電電纜活化，及原有的汽機投資活化。宜蘭有62 MW發電潛能的清水地熱，更往山上還有26 MW的土場地熱，都是容易開發的淺層地熱。由土場通過清水以及寒溪溫泉，一直到羅東地底都有地熱資源。目前，䦕發淺層地熱的主要障礙是供電電纜的建設不足。宜蘭縣政府、中央政府、或者說台電公司應該規劃在此處建一條50MW級的供電電纜、以使台灣的淺層地熱發電得以快速興建並商轉。