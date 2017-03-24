香宮新任中餐行政主廚- 陳寶生 精品級粵菜華麗登場

香宮新任中餐行政港籍主廚陳寶生，美味足跡遍布新加坡、上海、北京、港澳等多間享負盛名的五星飯店，即日起將以其超過40年爐火純青的廚藝功夫，推出一系列底蘊深厚，首推頂級養生煲湯、功夫熱菜及手工精緻港點。

首度來台的陳師傅，不僅擁有過人的廚藝熱情，亦有傲人的廚房管理長才，在各國工作經歷與文化洗禮的薰陶下，造就其兼容並蓄且廣納多元文化的料理精髓，不斷創新並帶領廚藝團隊邁向卓越，熱愛中華美食的他說：選用寶島台灣的優質食材，要以最嚴謹的態度，結合過去累積一身的功夫絕活，才能完美呈現獨樹一格並讓人一嚐難忘道地傳統粵式好味道。

陳師傅服務過的政商名流不盡其數，包括阿拉伯王子、新加坡總理李顯龍、港星任達華、成龍、張學友等皆為忠實座上賓。並曾獲得新加坡餐飲行業協會頒發的中餐銀獎，過去任職於香港美心集團、利苑、香滿樓等知名餐廳、新加坡家喻戶曉的同樂集團、新加坡濱海灣金沙酒店任職，在多年的廚藝歷練中汲取了粵菜精髓，以其豐富的閱歷和精湛廚藝，為賓客演繹最道地的精品級粵菜。

深究台灣市場的陳師傅，在全新菜單中嚴選各地盛產海鮮、蔬果入饌，以傳統粵菜口味為訴求，將游水海鮮、煲仔類、招牌靚湯及講究快炒火侯的肉類佳餚發揮得淋漓盡致，還有一系列頂級食材如鮑魚、海參、花膠及竹笙官燕等料理，不僅在視覺和味覺上做足功夫，更結合旅居各國的創意靈感，為「香宮」量身打造百餘道嶄新菜色，道道精彩，欲帶給饕家們無與倫比的美食體驗。

訪問陳師傅過去是如何進入餐飲業，他表示自己是受到一位從小一起長大的朋友鼓吹，覺得做廚師不僅是一生的職業，還可以到不同國家體驗當地的飲食文化，因此而踏入了這一行。而當時的師父也時常勉勵他：「廚師這一行，你想做得好，就一定要用心做，如果做得半途而廢，不如不做」。在正式掌杓後，陳師父總是投入一百二十分的廚藝熱情，更懂得融匯貫通，每到一個城市，他都會鉅細靡遺的至當地市場尋找食材、探訪特色餐廳，尋找創作新菜的靈感，只要品嚐到一道好吃的菜，他便會回到家自己嘗試做，琢磨並融入自己的風格。過去在新加坡濱海灣金沙酒店任職期間，也曾和多位獲獎知名的西廚學習觀摩，將西餐的擺盤藝術運用到中餐，使出品的菜餚變得更加美觀誘人。

廣東料理特色

廣東菜(粵菜)是中國八大菜系之一，烹調以「鮮、嫩、爽、脆」為主，而客家菜與潮州菜、廣州菜並稱為廣東菜三大流派。客家飲食較傾重口味，常用各式醃製菜類如酸菜、福菜、梅乾菜等入菜；潮州菜的特色則善烹飪於海鮮，口味香濃鮮甜，注重刀工，擺盤拼砌美觀，對食材的運用非常重視，講究菜餚的搭配，尤其擅用食鹽、鹵水等佐料；廣州菜選料是菜餚的基礎，務求新鮮，海鮮尤其講究鮮活。

廣東菜最大特色為「花款多、味道鮮」，食材用量精細、配料多而巧，注重質和味的呈現，口味則是力求清淡中帶有鮮美。食味講求清、鮮、嫩、爽、滑、香；調味遍及酸、甜、苦、辣、鹹，也就是所謂的五滋六味；蒸、煎、炸則是最常見的烹調手法，不僅過程費時短，亦符合帶出鮮味的烹調哲學，還有浸、炆、燉、熬等烹調方式。此外，廣東烹調亦相當注重複合味，常見的調味汁多是由許多調料製成（例如鹵水和五香鹽），也喜用蠔油、生抽、沙茶醬、梅蘭醬等，許多料理的特殊風味與這些獨特調料經常是密切相關的，鹽焗、酒焗、鍋烤和生食魚蝦等古法亦大量被沿用至今。