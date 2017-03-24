邱太三拿考考妣妣談同婚 網友怒轟下台吃便當

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）同婚釋憲案今(24)天開憲法法庭言詞辯論，法務部長邱太三今天在憲法法庭辯論時表示，將來同性婚姻產生後，祖先的牌位，要寫兩個都「考考」還是「妣妣」？並指出如果貿然修改現行婚姻制度，一定衝擊社會秩序。此話一出，引來網友怒轟。

除了PTT引發網友砲轟外，臉書專頁「婚姻平權大平台」同步直播同婚憲法法庭，網友看到邱太三發表的「考考還是妣妣」說，怒轟要他下台吃便當，不要來亂。

(同婚釋憲案 邱太三出席憲法法庭 圖片來源：中央社，以下皆同)

邱太三發言時更表示「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，並且唸出《易經》原文。網友們對於邱太三的發言十分困惑。臉書粉絲頁「我是兩個孩子的媽」針對邱太三「數千年來」的言論表示：「一夫一妻才是破壞千年傳統（一夫多妻妾）啊！」而一名網友也吐槽的說：「大清律例距離現在都沒120年。」

(同婚釋憲案 祁家威出席憲法法庭)

釋憲案源於同志運動者祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為，民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲。

言詞辯論交叉詰問階段，廖元豪詢問法務部表示，假如修改民法同婚，有何會影響公共利益？

邱太三說，民法機制不單純就民法，是就數千年婚姻結合，保障家庭跟婚姻機制，像中華民國刑法重婚等行為，都是相關機制，單純修民法，馬上會造成衝擊，衝擊整個婚姻家庭結構、婚姻的事實。

他說，有長輩問他，過年時家族祭祖，同婚時將來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」？因而產生爭辯。民眾生活該如何定位，是媳婦還女婿？婚禮到底要不要稱新郎新娘？這在中、南部衝擊更大，社會上對同婚、反同婚未達共識，貿然修改，一定衝擊社會秩序。