新北第10所職業試探暨體驗教育中心揭牌暨職業試探課程教師手冊發表會

新北市第10所「新北市職業試探暨體驗教育中心」今 (24)日於新莊區福營國中正式揭牌， 並為落實職業試探課程向下延伸至國小，發表全國首創的「新北市國 民小學職業試探暨體驗教育教學設計教師手冊」。 現場邀請民安國小五、六年級學生前來體驗機械概念， 與市長合力動手設計機器手臂夾爪、機構組裝與運作， 學生大呼超有趣。

市長朱立倫表示，為有效落實職業試探課程向下延伸， 同時擴大「職業試探暨體驗教育中心」功能，本市已於105年全國 首創發表「新北市國民小學職業試探暨體驗教育課程架構」，今年更 將職業教育體驗教育課程架構中64個基本單元及30個延伸單元編 寫成「新北市國民小學職業試探暨體驗教育教學設計教師手冊」，提 供授課教師做為編寫教案與學習評量之參考。福營國中提供「 機構介紹與機械組裝課程」及「生活木工製作課程」，即是針對工業 類課程架構核心內容而設計，更結合創意發想與動手做的精神， 期能為本市技職教育向下延伸至國小階段，開創出嶄新的風貌。

未來新莊地區的國小可以「校」為單位或採跨校方式， 於課餘時間或寒暑假育樂營時間， 前往福營國中的職業試探暨體驗教育中心進行體驗課程， 課程規劃將以趣味、動手操作為理念， 透過簡易的機構介紹與設計結合木工素材組合機器人課程， 期望藉由生動有趣的活動， 提供國中及國小高年級學生對工業類職業探索的機會與真實工作世界 之認識，建立正確的職業價值觀，發覺每個學生自我的興趣與性向， 並由高中職教師前往擔任指導，預計一年可達1,000人次學生受 惠。