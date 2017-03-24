2017台灣常見睡眠問題盛行率的變化趨勢：一個十年的橫斷性重覆調查

10年來隨著科技進步與經濟發展，台灣民眾感嘆工作辛苦、薪資凍漲、生活壓力大增。到底台灣人10年來睡眠障礙的情形如何？為了瞭解這個問題，台灣睡眠醫學學會主辦、委由長庚醫院睡眠中心執行的「台灣常見睡眠問題盛行率的變化趨勢：一個十年的橫斷性重覆調查」結果顯示，全台慢性失眠症盛行率為11.3%，大約每10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦，和2006年的盛行率11.5%相較，變化幅度不大。
整體而言，台灣民眾10年來的睡眠長度、睡眠滿意度等，都較10年前稍微增加。以平常工作日的睡眠長度來看，2017年是6.86小時，2006年則是6.67小時；假日的睡眠長度2017年是7.51小時，2006年則為7.40小時；對睡眠感到滿意的比率，也從2006年的70.6%上升到76.4%。此外，10年前只有20.2%民眾遇到睡眠問題會找專業醫療建議，到現在2017年則大大提高至34.7%。
長庚紀念醫院睡眠中心主任、台灣睡眠醫學學會監事及亞洲睡眠醫學學會理事長陳濘宏醫師表示，10年來台灣睡眠醫學進步驚人，在睡眠醫學學會各位睡眠專家的努力及媒體朋友協助推展正確睡眠觀念下，台灣睡眠醫學在學術論文發表、睡眠專科制度各方面，已經與日本、以色列並列亞洲睡眠醫學發展最佳國家，也讓台灣民眾享受到專業的睡眠照護。