2017台灣常見睡眠問題盛行率的變化趨勢：一個十年的橫斷性重覆調查

10年來隨著科技進步與經濟發展，台灣民眾感嘆工作辛苦、 薪資凍漲、生活壓力大增。 到底台灣人10年來睡眠障礙的情形如何？為了瞭解這個問題， 台灣睡眠醫學學會主辦、委由長庚醫院睡眠中心執行的「 台灣常見睡眠問題盛行率的變化趨勢：一個十年的橫斷性重覆調查」 結果顯示，全台慢性失眠症盛行率為11.3%， 大約每10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦， 和2006年的盛行率11.5%相較，變化幅度不大。

整體而言，台灣民眾10年來的睡眠長度、睡眠滿意度等， 都較10年前稍微增加。以平常工作日的睡眠長度來看， 2017年是6.86小時，2006年則是6.67小時； 假日的睡眠長度2017年是7.51小時，2006年則為7. 40小時；對睡眠感到滿意的比率，也從2006年的70.6% 上升到76.4%。此外，10年前只有20.2% 民眾遇到睡眠問題會找專業醫療建議， 到現在2017年則大大提高至34.7%。

長庚紀念醫院睡眠中心主任、 台灣睡眠醫學學會監事及亞洲睡眠醫學學會理事長陳濘宏醫師表示， 10年來台灣睡眠醫學進步驚人，在睡眠醫學學會各位睡眠專家的努 力及媒體朋友協助推展正確睡眠觀念下， 台灣睡眠醫學在學術論文發表、睡眠專科制度各方面，已經與日本、 以色列並列亞洲睡眠醫學發展最佳國家， 也讓台灣民眾享受到專業的睡眠照護。