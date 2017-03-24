蔣渭水發給國際聯盟電報出土

（台灣英文新聞）對毒品禍害認識不足，造成毒品氾濫，吸食年齡層下降，女性吸食比例已漸漸升高，成為當今臺灣社會最嚴重的問題，反毒教育與歷史結合的｢臺灣民眾黨與總督府鴉片戰爭-國際聯盟電報終極出土｣特展，由蔣渭水文化基金會與義美聯合商務電子公司合辦即日起至5月12日止，在蔣渭水故居舊址隔鄰，臺北市延平北路二段27號，都市更新處所屬城市影像實驗室展出。

策展的蔣渭水文化基金會表示：鴉片(阿片)屬一級毒品，在對他民族衰亡不關痛癢之下，自15世紀大航海時代起，所有帝國主義的殖民地都淪為鴉片淵藪。清領臺灣時期，鴉片戰爭之後，鴉片排山倒海而來，民間以糖、茶、米、樟腦換取鴉片不足為奇，甚至淪落至賣妻鬻子，造成臺灣社會崩壞。

後進的帝國主義日本，在殖民臺灣時期，更將鴉片專賣制度結合統治政策發揮到極致，採愚民政策，以｢福、祿、壽｣分三級販售。有鑑於鴉片毀身敗家弱族之禍害，蔣渭水等知識分子挺身而出，領導臺灣民眾黨反對鴉片特許吸食政策，1930年，更秘密發出電報狀告國際聯盟，將臺灣殖民地問題國際化，此電文最近由蔣渭水長孫蔣智揚費盡苦心於國際聯盟檔案資料室挖掘出，在特展中佐證展出，彌足珍貴。

該電報之後續秘密寄出六頁陳情書，依據鴉片專賣統計數字，詳細列舉殖民政府以臺民健康的代價謀取暴利的事實。蔣智揚先生表示，要拍發出如此激烈的電文，著實不易，可說是「偷渡」成功，其祖父民眾黨黨魁蔣渭水利用正值元旦連假期間，叫當時還是學生的長子蔣松輝，於元月二日下午快下班前，騎著腳踏車自大稻埕趕到北門郵便總局遞件。由於懂英文的主管已經下班，承辦的下屬也就未問原由地將電報拍發了。

蔣渭水文化基金會表示：雖然當時「臺人唯一喉舌」的《臺灣民報》全力報導民眾黨的抗爭活動，但御用報紙對民眾黨的打壓，卻無所不用其極，竟誣指其發出「偽電」。國際聯盟收到電報後，乃派遣調查委員到臺灣，並與蔣渭水、林獻堂會面聽取意見，迫於國際壓力，殖民政府採取關閉鴉片煙館，設立｢更生院｣，強制輕癮者治療的措施，但也以｢反官府、反母國、誣告國際聯盟｣，將臺民眾黨解散。

此電報出土，公諸於世還原歷史真貌，也是反毒教育最佳的一門歷史課。

第一集鴉片煙膏｢福煙｣



以｢代表四百萬臺灣人之臺灣民眾黨｣發出之電報，現存檔於國際聯盟檔案室。電報在傳輸中兩邊折損。

《臺灣民報》報導國際聯盟收到民眾黨的電報，該日社論慘遭殖民政府禁止。