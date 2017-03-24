第35屆新光登高大賽開始報名 「為230萬糖尿病友而跑」

根據世界衛生組織（WHO）發行的糖尿病全球報告指出，全球糖尿病患人數增長快速，平均每11人中就有1人是糖尿病患者；台灣約有230萬名糖尿病患，糖尿病高居國人十大死因第五名，換算每小時就有1人死於此病，使得糖尿病堪稱台灣新國病。

糖尿病本身不可怕，可怕的是併發症，因為糖尿病發病初期，幾乎無明顯症狀，不易察覺，使得糖尿病患者或高危險族群患病而不自知，以致延誤就診，甚至直到產生視網膜、血管、神經及腎臟等相關併發症，才驚覺罹病。學者估計，台灣因糖尿病及其所引發的相關併發症產生的年度醫療支出已高達800億元以上。其實糖尿病是一種慢性病，只要定期篩檢，早期發現，正面看待，遵照醫師指示治療與保健，就能與糖尿病和平共處。

為喚起國人高度重視糖尿病，新光人壽慈善基金會及新光人壽將於5月6日(六)上午八時在台北新光摩天大樓舉行第35屆新光登高大賽「為230萬糖尿病友而跑」，活動當天上午九點半到十二點半，新光醫院將派出內分泌科陳佩綺醫師、眼科鄭聖甫醫師、腎臟科呂至剛主任、胃腸科王炯愷總醫師、牙科魏愷瑩醫師、心臟內科賴威廷總醫師與周邊血管科吳典育主任等7科醫師，至摩天大樓16樓提供衛教諮詢，現場並設有簡單的生理量測評估服務。有興趣參與的民眾，自即日起可於登高網頁登記諮詢。

第35屆新光登高大賽即日起開放報名，可至新光登高大賽網站(http://runup.skl.com.tw/)或透過新光人壽APP報名。(相關資訊可洽登高大賽免付費服務專線︰0800-724-365 )。