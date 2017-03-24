簡又新專欄─國際局勢影響氣候變遷進程  微電影比賽傳遞感動心情

隨著美國民眾對全球化的不滿，反全球化以及國家保護主義逐漸盛行，從英國脫歐到川普當選，可見反全球化的力量開始影響全世界，其過程對全球的氣候變遷及永續發展亦有十分大的影響。

川普在選舉期間公開發表了不少反氣候變遷的言論，不少評論員認為這些言論都是選舉操作的效果。但尤其值得注意的是川普任命新能源部長，前德州州長裴利(Rick Perry)掌舵美國能源部。裴利過去是十分有名的氣候變遷懷疑論者，曾指出氣候變遷議題只是針對美國經濟發展的騙局。

但在任職公開聽證會上，裴利僅表示自己深知能源對美國經濟和安全的重要性，期待未來能以能源的發展、管理和監督保護美國核武庫，推動工作和「美國優先」的能源政策，對過去的懷疑言論明顯轉趨保守。未來川普的能源政策將由這位新能源部長主導，川普過去的反氣候變遷的言論是選舉操作還是未來方向，尚是未知之數。

2017台北金雕微電影獎 短片故事傳遞感動心情

微電影與線上流覽已成為普遍的傳播工具，透過微電影講述歷史、故事、夢想或未來規劃等亦日漸普及，經由不同的軟硬體及行動裝置分享的影響力更是無遠弗屆且有目共睹，永續能源研究基金會特於今(2017)年舉辦「2017台北金雕微電影展」，期盼藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果。

微電影異於一般電影，長度雖短卻須表達出故事意象及主軸情節，更考驗製作人之功力與拍攝手法，每分每秒皆須精雕細琢、一絲不苟，方能將微電影中欲表達的意涵演繹得淋漓盡致，因此命名「金雕獎」意取「精雕細琢」之意。

微電影的特色是時間短、製作週期短、投資規模也不大，卻一樣可以達到目的，觀眾也不需要特地前往電影院，下載到平板或手機也都可以隨時隨地欣賞，接觸面廣泛，且在短篇幅內容易觸動觀眾心情。

但微電影作品要能突出，想法要創新、表達要清晰、行銷要成功、內容要有意義而能引起共鳴，若電影能使觀眾看到自我、引發感觸，達到心裡目的就很不同。

首屆「台北金雕微電影展」分別頒發六大獎項：最佳影片獎、優等創意獎、永續創新獎、環境永續獎、社會公益獎與公司治理獎，計有近20部微電影報名參賽，共9件作品獲獎，參獎作品不僅品質優異，且在主題選擇與拍攝技巧等均呈現相當高的水準，評選過程競爭相當激烈。

宏碁公司的〈向光〉獲得三項獎項的最優等作品，訴說一個重要概念就是世界發展因為產生很大數位落差，造成部份人沒辦法得到該有的機會，因此宏碁公司捐出很多軟硬體進駐，幫助偏遠地區學生實現心中夢想，拍攝手法細膩、故事情節感動，觸動人心。

其他三部獲得優等獎的是新光人壽的〈阿嬤的燈籠〉、台新金控的〈認真幸福〉及台北金融大樓的〈台北101新年煙火幕後紀實〉，這些影片在很短的時間就訴說一個感動的故事，身兼評審的李崗導演表示，本屆參獎作品不僅能在5到8分鐘內表達出故事意象及主軸情節，且拍攝手法、劇情與內容展現等，程度水準相當不錯，令人敬佩。

台灣目前缺乏的就是文化感染力與正向鼓勵的力量，獎項的激勵就是對文創工作者的最佳肯定，也希望下一屆能有更多更好的作品出現。「臺灣企業永續學院」舉辦本獎評選，除抛磚引玉外，更希望文化散播的軟實力能在臺灣發光發熱。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。