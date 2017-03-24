《Fortune》全球50大領導人  蔡英文因川蔡通話一躍第8

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）若要說到最近光彩黯淡的全球知名領袖大概不難，如美商富國銀行(Wells Fargo)執行長John Stumpf、身陷南韓閨密門風暴的三星少主李在鎔、美國競選期間因電郵外洩風暴而辭職的美國民主黨全國委員會主席舒爾茲(Debbie Wasserman Schultz)，但誰又是表現亮眼的全球50大領導人呢？

《Fortune》商業雜誌認為誠信與資訊公開透明才能使領導力持久，他們評選出去(2016)年在商業、政治、慈善事業或藝術等領域傑出的全球50位領導人物，包括全球知名與不知名人物，其中，台灣總統蔡英文被《Fortune》評選為全球第8大領導人。

《Fortune》用「台灣總統」稱呼蔡英文，指出她因去年12月一通與時任美國總統當選人川普的電話而登上國際版面，是1979年台美斷交以來兩國領導人首次直接通話，評論道「這是台灣第一位女總統的大膽作為」，認為蔡英文一直在美中關係之間遵循謹慎的步伐。

《Fortune》分析蔡英文是支持獨立的，但北京在去年1月蔡英文勝選後卻以限縮陸客來台人次對台灣政府施壓，蔡英文於是將目標轉往東南亞旅客帶動觀光；《Fortune》還評論，蔡英文在推動經濟改革上有大力作為，包括縮減勞工工時從六天至五天的一例一休政策。

《Fortune》評論蔡英文是大膽卻謹慎的台灣女總統。圖片來源：AP

《Fortune》評選出的全球50大領導人第一位是芝加哥小熊隊的營運總經理Theo Epstein，靠著經營球隊的手腕帶領小熊和波士頓紅襪隊終結魔咒，贏得世界冠軍，他具有獨到的棒球管理手腕、能精準且大膽交易球員，並能看出新秀潛力、深入了解球員特質以讓他們發揮專長，對他來說經營球隊更像是經營企業，也因此能創造棒球隊史上的奇蹟。

其他被選出的人物還包含中國電子商務巨頭阿里巴巴創辦人馬雲、教宗方濟各、亞馬遜執行長Jeff Bezos、美國聯準會主席Janet Yellen、籃球明星LeBron James、德國總理梅克爾、美國NBA球星LeBron James、美國前副總統Joe Biden、加拿大總理Justin Trudeau等。

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美國NBA球星LeBron James也獲選為世界50大領導人之一。圖片來源：AP

但《Fortune》的全球50大領導人未必都是世界知名人物，例如立陶宛女總統Dalia Grybauskaitė，被稱為「鋼鐵女人」的Grybauskaitė不畏懼強鄰俄羅斯的壓迫，敢於採取強硬手段對付普丁破壞國際法的行徑如併吞克里米亞，並且在歐盟會議上強烈支持北大西洋公約組織(NATO)的有力領導。

萊斯大學生物工程學和電子電腦工程學教授Rebecca Richards-Kortum，致力於為落後地區在資源匱乏的情況下，以低成本、高性能醫療技術開發研究和教學，從新生兒的黃疸病到檢測癌症的微內診鏡開發，替許多未能接觸到醫療資源的婦女和孩童改善醫療照護。

《Fortune》總結出這些傑出人物的三個特質。第一，認知到事實且帶給人們希望。在時局困難時期的領導最為艱辛，但他們總能正確了解到事件發生、努力解決、給予人們希望並帶領人們度過難關，如摩根大通集團執行長戴蒙(Jamie Dimon)，能對集團內部遇到的挑戰和困境直言不諱，不找代罪羔羊、切身解決問題並帶給員工正向希望。

第二，能夠集結廣大追隨者。教宗方濟各就是其中影響力最大的人物之一，至今已是前往最多國家舉行彌撒、聚集27國追隨者的教宗，有時甚至有上百萬人集結，這些人出自於對教宗的崇拜與信仰而聚集，匯聚了對單一信仰的強大能量，共同關心世界上問題、解決困難。

教宗方濟各能集結上百萬民眾，共同關心世界問題。圖片來源：AP

第三，搭建橋梁。有鑑於政治言論和作為是最容易影響人們生活與社會的，優秀的領導人能開放傾聽不同觀點，能夠用有建設性的方式與對手交鋒，而非掀起無謂戰爭，如俄亥俄州的共和黨州長John Kasich和馬里蘭州民主黨議員John Delaney都因議題關係而支持對手陣營的立場、無關乎政黨，能在選舉中輕鬆獲勝。

有些人因為能有效領導一個小組織，排名會較其他世界知名人物來得前面，排名的重點不在於「第7名較第9名好」，而代表優秀領導人是散落在世界各地、各種領域的，從跨國企業風雲人物到帶領一個鄉村學院，都有可能因個人特質與領導力發揮極大的影響力。