一例一休太僵化　彭淮南憂影響就業機會

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）「一例一休」上路後引發外界不同意見，除了年初企業大老擔憂新制缺乏彈性去因應全球就業市場新局，中央銀行總裁彭淮南在周四下午央行第1季理監事會上也提出警告，引用國外智庫報告指出，若政府對勞動市場過度干預、勞動法令標準過高，將造成市場僵化、本地企業外移、外資不願進入，進一步影響就業機會。

在同日的理監事會議上，決議不調整利率，一如外界預期。此外，央行一反過去「新台幣匯率由外匯市場供需決定」的字眼，明確定義只有過度波動才會進場調節匯率。

《中國時報》報導，彭淮南以新加坡為例，1979年，新加坡推動「工資調整政策」，盼透過大幅提高工資推升行動力，結果失敗；1986年改以「彈性工資政策」延續。彭淮南認為，依法定標準，台灣勞工好像有很高保障，但民眾卻感受不到，關鍵在執法嚴謹度值得商榷。他建議，台灣急需建構一個「彈性且安全」的勞動市場。

一例一休後上路後不久，台積電、大立光等商界領袖提出建言，要求政府「給一些加班彈性」，建議政府的勞動新法應更有彈性去因應全球就業市場新局。

義美食品總經理高志明今年一月貼文臉書表達個人意見。高志明表示認同「勞動新法」保護勞動者的初衷，要提高勞動者的收入，但認為連美國都沒有對「知識型工作者（Knowledge Worker）」設立各種加班限制的法規，台灣卻為何要去限制？