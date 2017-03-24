倫敦汽車恐攻4死40傷 伊斯蘭國已宣稱犯案

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在奪走三條無辜人命的倫敦國會大廈外汽車恐攻發生後一天內，英國BBC報導，警方在當地時間23日已逮捕八名疑似共犯，主嫌在發動攻擊後不久，即遭武裝警察擊斃。恐怖份子伊斯蘭國(ISIS)宣稱他們策劃這起恐攻。

警方已證實主嫌名為Khalid Masood，出生在英國的Dartford，曾住過東南區域西薩塞克斯郡的Crawley和東薩塞克斯郡的Eastboune，當天Masood開著黑色休旅車在國會大廈旁的西敏橋上撞倒行人，再開車撞上國會外的柵欄後棄車離開，持刀跑進國會大廈，途中刺殺一名警察Keith Palmer後遭警方擊斃。

倫敦警察廳表示，先前並未接獲情報表示Masood疑似發動恐怖攻擊，但他有多項前科，包括1983年一起造成嚴重傷害的犯罪事件、持有攻擊性武器、擾亂公共秩序，最後一起則是在2003年的持刀攻擊事件。但並未偵測到任何恐怖攻擊傾向。

另外八名嫌犯分別為3女5男，全數遭警方逮捕，並已針對威爾斯的Carmarthenshire郡1處區域、伯明罕3處地點、倫敦東區1處地點進行搜查。

這起恐攻悲劇的總死亡人數，警方更正為4人。

在22日下午汽車攻擊中無辜喪命的人數，包括一名40多歲、育有二女的女性Aysha Frade，在附近的大學DLD College London上班；一名50多歲的美國猶他州男性Kurt Cochran，他和妻子到歐洲度假慶祝結婚25週年；與一名75歲的英國籍民眾。而現年48歲的國會與外交維安官員Keith Palmer則是試圖在國會大廈外阻擋歹徒攻擊時，遭歹徒以利刃刺死喪命，當時身上並未配戴武器。

目前還有7位民眾傷勢嚴重在醫院觀察，另外有29位民眾送醫治療，傷者包含三名警察。

據BBC稍早報導，目前已知受傷名單中有五名南韓觀光客，其中一名傷勢嚴重，另外有三名法國學童、四名英國籍大學生。

英國反恐高級官員Mark Rowley指出，悲劇發生的昨夜，警方與上百名偵探徹夜進行調查，在六處地點進行搜索。Rowley也提醒民眾，近日倫敦街頭會加強警力巡邏。