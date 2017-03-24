百年老店等8茶行 走私中國茶判緩刑

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）百年老店嶢陽茶行等8家知名茶行，因走私中國茶葉遭起訴，士林地方法院審理2年多，認定207萬公斤中國茶葉因而流入台灣市場，8家茶行不法獲利超過1億元，依走私罪對8名茶行、1名貿易商負責人，分別判刑1年2月至2年，但都予以緩刑。

8家茶行包括：嶢陽茶行、久順茶葉、協裕興茶業、永仁茶業、儒昌茶行、春茗實業、新福隆公司、聖樺實業。其中以清代創立的嶢陽茶行最知名，號稱「百年老店」，日本明星福山雅治過去擔任台灣觀光親善大使，觀光局就選擇嶢陽禮盒當作伴手禮。

判決指出，8家茶行負責人在中國均有投資茶廠或合作茶商，因台灣對中國茶葉管制，自2007年起，先將中國茶葉集貨至儒昌負責人王銘鏞設在中國寧波的茶廠，再由貿易商安排船期運往東南亞，佯裝產地為泰國、緬甸，以規避法令，再進口台灣。

法院審理時，8家茶行負責人都曾抱怨，台灣綠茶、烏龍茶及花茶產量，根本不足以供應市場，希望政府能放寬法令。 因9被告承認走私，承諾不會再犯，且9人近年皆無刑案紀錄，合議庭認為無再犯之虞，均予緩刑。

8家茶行捲入假茶風暴後，被質疑將中國茶葉混充台灣高檔茶葉，再賣給消費者，但負責人均否認，供稱中國茶葉都批發給泡沫紅茶店、飲料店等低價通路，且目前沒有被害人提告，檢方表示暫無行銷不實、詐欺的嫌疑。