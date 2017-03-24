〈時評〉國民黨讓孫文失望了



國民黨擬透過孫文學院來檢討歷任黨主席功過，這是想藉由孫中山來整肅馬英九，或許對綠營人士來說，大快人心，但對國民黨的支持者而言，卻是一場無比醜陋的內鬥，更重要的是，無助於讓台灣進步。



國民黨主席洪秀柱上台後，設立孫文學院，目的是要強化國民黨的中心思想、論述和政策，並作為培養年輕世代的基地，可說是國民黨傳承的搖籃；不過，這個目標尚未達成，現在卻彷彿要像紅衛兵般，展開批鬥大會，路完全走偏了。



孫文學院最近舉辦的活動，是對歷任黨的領導人做出評價，這當然會包括對馬英九的歷史功過。這樣的出發點，若是真的行進行檢討，是值得受到肯定，但問題是卻不少。



首先，現在正值黨主席選舉期間，對領導人做出評斷，特別是可能影響到選舉結果的馬英九，其背後動機就非常可議。



而且，尚未討論之前，已先傳出黨員要清算馬英九是害黨、亡國之君，儼然已對馬英九作出歷史定位，就算最後評價時，沒有類似的字眼，但光是透過私底下的操作放話，已對馬英九造成極大傷害，也讓有心人士達成背後的目的。



何況馬英九曾是國家元首，他同時兼任國民黨主席，這兩個角色本來就會發生衝突，光以國民黨主席的表現作決定，未免失之武斷，不盡客觀，難免以偏概全。



現在是國民黨改革的關鍵時刻，對於未來改造方案，以及台灣願景的著墨甚少，雖檢討過去，卻不積極去布局未來，即便稱心如意，鬥垮、鬥臭了馬英九，贏得最後的黨主席選戰，但這樣的國民黨還有希望嗎？



國民黨要走共產黨的鬥爭路線，孫文會開心嗎？

（作者李平華，資深媒體人）​

