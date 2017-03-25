〈時評〉基改食品標示不是問題！

每隔一段日子，基改食物是否安全的話題就會被搬上檯面討論。這個科學問題，照理應該由相關專家給個明確答案；弔詭的是，同樣是食品科學專家，有人拍胸脯打包票沒問題，有人支支吾吾、閃爍其詞，有人則告誡消費者務必小心。沒有專業背景的消費者最徬徨無奈也最可憐了，根本不知道：該相信誰、聽誰的？

講到基改食物，就讓人馬上聯想到基改作物的祖師爺孟山都！孟山都全球健康與營養推廣計畫負責人Milton Stokes三月七日在馬尼拉的記者會上表示：「食品外包裝若強制加上基因改造食品標籤，反而會被消費者視為一個『不要靠近』的警告，這不是孟山都所樂見」！

這是什麼話？基改食品有沒有問題，跟食品本身有關，跟是否有特別標記無關！有問題的食品，即使沒有標記，它還是有問題，只是無法警示消費者：它有問題！沒問題的食品，標記了，它又怎會無端變成『不要靠近』的警告來著？市場賣雞肉的攤子，有標記放山雞的，有標記土雞、仿土雞、玉米雞、飼料雞的，有那一攤會被消費者視為『不要靠近』的警告？反對強制替基改食品貼上標籤的孟山都，對自家食品的信心跑那去了？

在基改食品安危的論戰上，孟山都當然不會孤單！《基因革命》一書的作者Eufemio Rasco就認為「將基改作物獨立出來貼上標籤，無異於在商品上標記代表毒物的『骷髏與X』，但實際上，基改食物可能比一般食物還經過更多、更嚴格的檢查程序，因而更加安全！」話說得實在是語無倫次又自相矛盾！Rasco如果對基改食物比一般食物「更加安全」那麼有信心，那在商品上標記「基改」二字，就跟標記「有機」、「絕無農藥殘留」一樣，都是安全、光榮的標誌，價格不高一些就算客氣了，消費者除非不識貨，否則，爭先恐後捧場搶購都怕來不及，又那來的「無異於在商品上標記代表毒物的『骷髏與X』」？

在消費者意識抬頭的今天，消費者購買食品的優先考量，安全常常超越價格。在專家對基改食品安全與否都人言言殊、莫衷一是的今天，消費者要求的其實不多：請生產者拿出道德良心與善盡告知之責，誠實標記其食材來源是「基改」或「非基改」；至於要買這或買那，就讓消費者自己做判斷抉擇。

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）