晶華酒店名人再摔 唐飛肩傷幸無大礙

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台泥前董事長辜成允今年一月在晶華酒店下樓摔倒致死，媒體周四報導，前行政院長唐飛周三晚也傳出在晶華酒店下樓時不慎摔傷，但摔傷地點非如外傳與辜同一處。

唐飛是與朋友餐敘後，要走出二樓大廳下樓時摔倒，造成左肩韌帶撕裂傷，周四上午到三軍總醫院檢查並進行小手術，手術後恢復情形良好，最快今天就能出院。晶華表示，唐飛在旋轉樓梯跌倒時，當時工作人員發現後隨即上前詢問，在場的唐飛友人表示沒有大礙，而後就離去。對於跌倒原因，飯店還在進一步了解。

根據唐飛家人表示，唐飛在晶華摔倒之後返家，覺得不舒服，周四到三總急診室檢查發現，左肩韌帶撕裂傷，骨頭略微拉開，藉由小型顯微手術，讓骨頭回歸原位，手術進行很順利。

外界一度傳出唐飛摔倒地點正好是辜成允跌倒處，都是三樓宴會廳主樓梯跌到二樓，但晶華酒店昨澄清指出，唐飛三月廿二日跌倒地點是二樓大廳側邊往自助餐廳的旋轉樓梯，與一月廿一日辜成允摔落地點不同。不過晶華二月廿五日發生火警，連三個月來事故不斷，引發熱議。

晶華也說，先前辜成允跌落的地方，目前已貼上小心樓梯等標示，近期內也會加裝樓梯中間的扶手。至於唐飛跌倒的旋轉樓梯處，已先加上注意警語，將會研究是否需加強防護。

唐飛現年八十五歲，曾任駐美武官、駐南非武官、空軍官校校長、空軍總司令、參謀總長、國防部長，並在前總統陳水扁二○○○年上任時，擔任扁政府的首位行政院長。