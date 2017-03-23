六福旅遊集團響應全球號召！ 關注氣候變遷 Earth Hour 點亮愛地球的心

六福旅遊集團旗下國際連鎖飯店品牌「台北威斯汀六福皇宮」與「台北六福萬怡酒店」，宣佈將參加2017年Earth Hour(地球一小時)活動，屆時將與萬豪國際集團大中華區近280間酒店共同於2017年3月25日(六)晚間8：30熄燈一小時，與全球各地數以百萬計的人們一起，以實際行動彰顯環保精神、支援應對氣候變遷的行動。活動當日「台北威斯汀六福皇宮」與「台北六福萬怡酒店」將關閉酒店外部標牌照明，減弱或關閉非必需的內部照明，通過房內電話語音留言和電視通告的方式告知賓客酒店參加Earth Hour活動資訊。此外，酒店還會積極回應萬豪國際集團的號召，在社群媒體上播報酒店現場的活動情況。

地球急速暖化 國際號召Earth Hour！

Earth Hour是世界自然基金會(WWF)於2007年發起的一項全球性環保宣傳活動，旨在突顯氣候變遷對地球與人類帶來的威脅，提倡人們關注氣溫暖化對地球產生威脅的問題。萬豪國際集團永續環保與供應商多元化副總裁Denise Naguib表示：「能以小小行動支持如此有號召力的活動，是我們的榮幸。氣候變遷與每個人關係密切，也對我們的業務是否能長久成功有著很大的影響。Earth Hour其實反映了萬豪國際集團全年都在履行的一個理念，即每個人都須盡責任，集合大家的力量就能創造不同。」

「關懷大地為己任」 六福旅遊集團的綠色行動

六福旅遊集團長期關注「環境永續、友善地球」議題，六福旅遊集團莊豐如執行長表示：「我們關注環境議題，從每一個小地方做起，包括飯店備品儘量提供非一次性使用產品，所提供的食材全力往「永續食材」規範，支持使用在地小農無毒農產品、友善土地的產品，讓消費者吃得安全健康。放眼全球議題，六福旅遊集團更重視動物保育，在白犀牛的保育上被譽為亞洲第一」六福旅遊集團於2016年與國際組織ＷildAid合作野生救援行動，共同贊助拍攝國際中英文版公益廣告，包含保育鯊魚、犀牛等觀念的推廣，邀請到周杰倫擔任全球公益大使。並同步宣告集團旗下飯店、餐廳及所有事業體，全面加入宣導「不提供魚翅、不用白犀牛產製品」！同時由莊豐如執行長親自率領志工團前進南非關懷犀牛孤兒院，希望拋磚引玉，讓社會大眾了解鯊魚、野生犀牛的快速消失，其實就發生你我身邊，提醒大眾對重視與環境共生的環境永續理念的重要！