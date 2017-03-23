台美簽新合作備忘錄 強化智慧財產權執法合作

(台灣英文新聞／林芝 台北報導)—美國在台協會處長梅建華22日在台北美國商會舉辦年度「謝年飯」晚宴時，宣布台灣跟美國簽訂新「智慧財產權合作備忘錄」，未來將加強兩國在智慧財產侵權跟貿易詐欺等議題間的合作。

美國貿易代表署近日發表美國川普總統的貿易政策議程，持續呼籲各界消彌貿易障礙以及自由貿易重要性，並且確保貿易協定能更有效率，其中包含與其他國家進行雙邊會談。

梅建華表示：「議程中指出的幾個焦點是台灣也能同感身受的，例如擴大海外市場的必要、國際貿易體系的公平性、對智慧財產權的尊重等等。」

因應上述焦點，台灣和美國已採取實質行動，3月22日美國在臺協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了「智慧財產權合作備忘錄」。

梅建華指出，去年10月TIFA會談時，台灣在智慧財產權、專利、藥品領域都有明顯進展，但在農業貿易和投資領域仍有改善空間。

台北市美國商會會長章錦華晚宴致詞時也表示，台灣政府需加強政策透明化、勞基法也需要趕上現今數位化環境導致的跨區域合作。

美國在台協會也列出新合作機會，如「台美數位經濟論壇」，該論壇是個促進公私部門對話平台，討論議題包含創業、網路安全、跨境技術授權、智慧城市等。

梅建華表示：「數位經濟的發展對於21世紀的經濟成長至關重要，因此美國在台協會才鼓勵台灣對金融科技、共享經濟、私募基金公司所帶來的新變革採取更開放態度。這些新變革可以增進新經濟效率和生產率。」

美國和台灣也持續加強經貿合作，如透過亞太經合會(APEC)、全球合作暨訓練架構（GCTF），今年GCTF訓練重點將擺在因應全球疫情、救災、縮小數位鴻溝等迫切問題。

針對美國在台協會提出的意見，蔡英文總統承諾政府團隊會加強政策透明化。

蔡英文表示，雖然我們深信自由貿易，我們也支持《公平貿易》的概念。基本上兩國貿易是互利的。她也提到，台灣在美國創造了3.5萬工作機會，目前是美國第15大境外工作創造者，並為亞洲第6大。

蔡英文補充，台灣公司在全球供應鏈位置，尤其是在信息及通訊技術產業重要地位，能進一步促進美國經濟發展。