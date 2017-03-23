2017金點概念設計獎 聶永真操刀全新主視覺

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）2017金點概念設計獎徵件即日開跑，今日主辦單位公布主視覺由設計界具時代指標性的聶永真操刀，海報打破傳統垂直與水平的框架，以不規則曲線呈現，並搭上充滿想像的文案，為獎項注入耳目一新的形象。2017金點概念設計獎徵件即日啟動，6月28日報名截止，免報名費，今年總獎金更是加碼突破100萬，等你來挑戰！

今年金點概念設計獎持續挹注創新能量，首度邀請到炙手可熱的設計師聶永真，打造令人驚艷的主視覺設計。他曾數度獲國內外知名設計獎項，並擔任過德國紅點傳達設計奬國際評審，更是台灣第一位加入瑞士國際平面設計聯盟AGI(Alliance Graphique Internationale)的正式會員。其設計風格簡約、新穎清新，是具有時代影響力的設計師。

總是不斷挑戰自己的聶永真，這次主視覺設計顛覆以往觀看的形式，打破傳統垂直與水平的框線，呈現不規則曲線。他表示，「一個夠瘋狂的設計師，看到的點、線、面或空間是不一樣的。例如我們看到一個平面的東西，可能從他的眼中是變形的。我也會希望看到海報的人，反思既有的觀看方式，其實可以有一點反常。」聶永真還提到，海報中呈現流動感的螢光綠區塊，象徵設計師在發想創意時，腦袋裡瘋狂荒謬的點子不斷地變動、思索的過程。因此，他希望透過現代感的表現手法，引起觀看者的好奇心，進而拋出創新、前瞻的概念設計。

在釋放想像力的旅程中，文案也是不可或缺的一環，聶永真以「概念上你是一個連接詞」為主軸。靈感來自法國達達主義、前衛藝術代表人物杜象(Marcel Duchamp)以及法國設計鬼才菲利普．史塔克(Philippe Starck)，杜象把一個小便斗倒轉過來展示並取名《噴泉》；菲利普．史塔克設計的外星人榨汁機，外型前衛獨特，他們的創作，在過去可能被視為是瘋子，但是後來在歷史定位是天才，至今都還極具影響力，這兩位大師正是搭起過去和未來的一個連接詞。

海報文案中的「未來你來未」，台語唸作：「未來，你來了沒？」。

聶永真特別將「你」放在未來和來未的中間，代表「你」是個連接的中介，呼應了「概念上『你』是一個連接詞」的主題，希望參賽者將大膽創新、顛覆想像的概念說出來，「你」有可能就是下一個具有影響力的設計師。​

2017金點概念設計獎徵件即日啟動，6月28日報名截止，除了「金點概念設計獎年度最佳設計獎」每名將獲頒新台幣三十萬元、獎狀及獎座，今年更加碼提供獎金，凡金點概念設計獎標章得主，每名可獲得新台幣一萬元獎金及獎狀，總獎金超過100萬，歡迎來挑戰！

參賽作品須為當年度尚未在市場上銷售或生產者，不限國籍，學生、設計師或公司皆可以個人或團體方式報名，免報名費。報名類別分為產品設計、視覺傳達設計、 包裝設計、空間設計四大類，報名件數不限，可跨類別報名。評選分為初審、複審、決審三階段進行，並在年底的頒獎典禮上公布象徵最高榮譽的「金點概念設計獎年度最佳設計獎」。詳細資訊請至官網查詢http://www.goldenpin.org.tw/tw/。