台北國賓謝師宴專案 千元有找

鳳凰花開驪歌揚，台北國賓大飯店集結館內中西餐廳推出「驪歌輕唱 食在感謝」謝師宴專案， 自2017年4月1日起至8月31日止 ，提供不同風格的謝師餐飲選擇，除了繽紛多元的美味料理，顧及學生族群預算考量，西式自助餐明園西餐廳推出千元有找的超值方案，另有滿人數加贈一人免費之優惠，寬敞的宴會廳buffet專案每位NT$880起。最受歡迎的中式宴席則帶來精彩的川菜及粵菜佳餚。飯店除了提供精緻餐點，還有歡樂配備讓師生共享溫馨歡樂的謝師饗宴。

明園西餐廳午、晚餐時段自助餐每位NT$880起，除了可享訂餐達10~19人贈送1人免費、訂餐達20~29人以上贈送2人免費，贈送優惠以此類推，且提供果汁無限暢飲及派對必備雞尾酒。大學生最愛的宴會廳buffet專案每位NT$880起，除贈送Häagen-Dazs冰淇淋、果汁、瓶裝可樂、汽水無限暢飲。另有早鳥專案，4/30前於國際廳訂位達80人以上，更可免費使用卡拉OK歡唱。喜愛桌菜宴席及中式佳餚則可選擇麻香川菜或道地粵菜，每桌NT$8,888起並贈送果汁無限暢飲，訂購三桌以上贈送明園自助餐下午茶券兩張。各具特色的用餐環境與美味料理，提供不同預算及需求的畢業生多樣選擇，讓師生共聚一堂，歡享畢業喜悅，留下溫馨美好的回憶。

■ 明園西餐廳—每位NT$880起 自助百匯‧「小班制」優惠輕鬆享

以美味多元自助式異國佳餚著稱的明園西餐廳，真材實料的食材選用，向來是台北地區各高中及大專院校謝師宴首選。特別針對有預算限制的同學們及人數較少的班級，推出10人小班輕鬆訂優惠，每人僅需NT$880起，更推出訂餐達10~19人贈送1人免費、訂餐達20~29人以上贈送2人免費等以此類推的好康優惠。除多款中西日式佳餚，包括鮮活沙拉吧、時令海鮮吧、現煎鐵板區、多國風味熱食區、低溫慢烤牛排、法式手工甜點及Häagen-Dazs冰淇淋、果汁及啤酒無限暢飲，為慰勞主辦人的辛苦，會另在贈送兩張下午茶券。

■ 宴會廳西式自助餐—每位NT$880起 現切美國牛排‧清涼剉冰、雞尾酒無限供應

針對50人以上的班級或同學會，台北國賓規劃每位NT$880及NT$950的優惠方案，讓師生於寬敞的宴會場地享受五星美饌，並享有剉冰、果汁、瓶裝可樂及汽水無限暢飲。每位NT$950還可享有現切牛排、德式豬腳香腸、泰式酸辣椒麻雞、暢飲雞尾酒，及炒熱氣氛必備的投影設備，4/30前預訂，訂位達80人以上將加碼贈送卡拉OK歡唱，打造獨一無二的歡樂派對，另再加贈明園下午茶券兩張。

粵菜廳-精緻粵式美饌‧五桌再免費贈送中式套餐兩客

台北國賓耗鉅資精心設計的國際廳、聯誼廳等宴會空間，為您與師長們打造最華麗的謝師派對！具國際水準的宴會空間，與國家劇院等級的聲光設備，呈現完美時尚盛宴。24顆專業電腦燈，千變萬化的燈光組合，以及超廣角的即時錄影播放設備，完整補捉派對中的重要畫面。具現代中國風的四香廳，將中式四合院廂房的典雅氣質融入其中，牆面以絲質布料與梧桐木材質展現風範，選用中國「槅扇」作為活動式隔屏，提供彈性的使用機能，可依人數需求分隔或打通使用。每桌(10人)NT$8,888起即可品嚐由絕佳手藝的粵廚團隊結合傳統與創意，融匯上等食材所呈現的道地粵菜美饌。每桌另贈送果汁無限暢飲，晚上訂席達三桌以上再贈明園下午茶券兩張。

川菜廳-百變川味正宗滋味‧獨立空間派對最盡興

台北國賓享譽中外的正宗川菜料理，吸引許多老饕慕名而來，不僅引進巴蜀美饌精髓融入新意，謝師宴精選菜單每桌NT$8,888起，即可品嚐百變川菜的迷人風味。各式宴會場地中，寬敞獨立的樓外樓，隱密的閣樓空間，開闊的活動舞台設計，讓同學們載歌載舞、盡情表演，與師長共同留下歡樂回憶。摘星樓則融合中西式的設計風格，以國際知名水晶品牌所打造的滿天星斗燈光設計，更為謝師饗宴增添時尚與現代感。每桌另贈送果汁無限暢飲、紅酒兩瓶，晚上訂席達三桌以上再贈明園下午茶券兩張。