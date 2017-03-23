2017新世代最嚮往企業百大… 義美名列第28

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）《Cheers》雜誌最新「新世代最嚮往企業調查」，誠品今年擠下台積電，成為新鮮人最嚮往的公司，Google台灣名列第2，台積電則從去年的首位掉至第3位。值得注意的是，台灣本土食品業模範生「義美食品」首度進入百大，就擠進新世代心中的第28位嚮往企業，更是調查中農學領域畢業生嚮往企業的第2名。

最獲這群準社會新鮮人青睞的企業為誠品，這也是「新世代最嚮往企業調查」啟動以來，首次由媒體文化業奪下第一寶座。若依八大學系領域來看新世代最嚮往企業，誠品在教育領域、人文及藝術領域、社會科學領域、農學領域、社福領域與服務領域皆名列前十。

在農學領域部份，最獲準社會新鮮人青睞企業的前十大，分別是統一、義美食品、佳格食品、葡萄王生技、台灣菸酒、誠品、愛之味、味全食品工業、味丹工業，以及聯華食品。

義美食品在近年國內傳統產業面臨的困境中，不斷突破重圍，除經營多角化，經典商品也積極攻進海外重要零售據點，成績斐然，為提升台灣農畜產品的附加價值努力不懈。在全球化浪潮襲捲在地農業面臨重重挑戰下，義美也持續關注與支持國內小農生計，近年不斷宣布以高價收購數項農作物，其注重食安與人文關懷的良好品牌形象，深植新世代人心。

《Cheers》雜誌該份調查是在2016年11月14日至2017年1月6日間進行，受訪者為全台163個大學各系所學士與碩士班的應屆畢業生，共發出4,945份郵寄問卷，有效回收問卷3,322份，其中公立大學佔33.38%，私立大學佔66.62%。