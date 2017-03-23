今濕涼明回暖 週六日非常濕冷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）昨日白天維持一天的好天氣後，雙北部份地區晚上已開始零星飄雨。吳德榮今(23) 日在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今日清晨東北風南下，北台灣明顯轉涼，仍維持「一日一變」的特性。

吳德榮表示，今日清晨東北風南下，中部以北已有降雨，清晨最低溫分別是淡水15.9度、新竹16.4度，北台灣明顯轉濕涼；上午中部以北及東半部有局部雨，下午起雲系通過，中部以北逐漸好轉，東半部仍有局部雨；明(24)日天氣回暖，西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。

週六(25日)「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降，週六、日將給北台灣帶來「非常濕冷」的天氣；週(26)日至下週一(27日)晨，氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區，約在11度左右，都會區則在13度左右。週六中部以北及東半部轉為有局部雨；週日各地皆有降雨的機率。這波冷空氣不排除有可能達到「強烈大陸冷氣團」的標準，需要再持續觀察。

下週一(27日)至週二(28日)清晨，天氣轉乾冷，北台灣沿海空曠地區，最低氣溫仍可能降至11度左右；下週二(28日)白天至週三(29日)冷氣團減弱；天氣回暖，早晚因輻射冷卻、氣溫仍低，日夜溫差大。下週一至週三，台灣附近水氣少，天氣大多晴朗穩定，連東半部零星降雨的機率都很低。