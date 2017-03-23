〈時評〉瘋的不瘋、狂的不狂，金正恩吃定川普

像小孩放鞭炮一樣，北韓領導人金正恩22日又下令發射導彈，雖然沒有成功，但至少表現出了他的強硬態度，一方面，金正恩根本不理會中國的苦口婆心斡旋，另方面，金正恩也不把美國國務卿蒂勒森的警告放在眼裡。

蒂勒森日前在出訪日本、韓國時把話說得很重，說過去20年解決北韓問題的政治努力已經失敗，美國對北韓已經忍無可忍，採取軍事行動是「擺在桌面上的一個選項」。

但被舉世視為瘋子的金正恩並不瘋，他的一切所作所為只有一個目標：維繫金家政權，在眾敵環伺的情況下，加快發展核武是他的唯一選擇。如今，北韓的核武能力及遠程投射能力已經足夠讓美國心驚，他不相信美國敢於輕舉妄動。

美國確實陷於重重困難，而這樣的困難已經持續了數十年。看過美劇的人會有一些概念，每當思考軍事反應時，美國總統會要求軍方提出各種可能選項，並評估各種選項的可能後果，最終再由總統定奪，但1969年當北韓擊落一架美國海軍飛機，造成31人喪生時，美國居然拿不出任何辦法，原因是找不到一種既可以懲罰北韓，又不會讓北韓誤認為是一種全面戰爭的方法。

這是北韓政權的特性，讓美國既不願發動全面戰爭，又找不出一種局部戰爭的方法。根據目前所知的美國可能軍事選項，包含阻止北韓的一次導彈發射、全面摧毀北韓的核武能力，以及對北韓發動全面戰爭，這些都是20年前都已經考慮過的辦法，但過去的顧慮仍然存在，掃蕩不可能完全，北韓的報復包含核武、化武在內，將造成韓國、日本及駐韓美軍的大量傷亡。

被視為狂人的美國總統川普，選前把話說得很滿，他批評歐巴馬的外交政策是「災難性」的，說：「我們告訴別人所有的事情。我們要派遣軍隊，我們告訴別人。我們要派遣別的東西，我們召集一個新聞發布會。」他反擊說：「我們必須變得不可預測，從現在開始！」

但川普真可以如此「不可預測」，解決這道與美國政府糾纏數十年的北韓難題嗎？估計川普不可能狂到這種程度，美國至今沒有把握一舉消滅北韓的軍事能力，其軍事行動就不可能得到韓國、日本的支持，因為那是一場上百萬人死傷的賭注，沒人賭得起。

如果不能動用軍事力量，美國只剩下兩種辦法，一種是繼續制裁，有消息說，美國正計畫將北韓孤立於全球金融體系之外，但類似制裁辦法如果有效，20年前就會有效，不致拖到今天。另一種辦法是和談，以提供各種經濟援助、保證不動金氏政權一根汗毛的方法，凍結北韓的進一步核武發展。

第一種辦法顯然不可能有效，第二種辦法又會讓川普大失顏面，川普會如何「不可預測」，讓人好奇。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）