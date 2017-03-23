倫敦汽車恐攻至少5死40傷 傷者含多國遊客

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）歐洲再現汽車恐攻傷亡事件！英國倫敦22日，一輛汽車駛入國會大廈外西敏橋衝撞行人，造成逾40名行人受傷，以及3名行人死亡，武裝警方旋即擊斃恐攻嫌犯，而國會大廈外一名警官則是遭歹徒以利刃刺死，總死亡人數攀升至5人。

根據BBC報導，截至當地晚間8點32分，在此恐佈攻擊中喪命人數已增至5人，包括現年48歲的國會與外交維安官員Keith Palmer，當時他執勤結束準備返家，身上沒有武器，試圖攔下欲闖入國會的嫌犯，卻遭此不幸，但嫌犯隨後被其它武裝警察擊斃。倫敦警方傍晚發出聲明，指調查仍在進行中。

倫敦事發地點附近數站地鐵下午一度緊急關閉，目前均已恢復正常。不少民眾晚間到恐攻現場獻花致哀。

Full statement from Mark Rowley following the incident in #Westminster #London pic.twitter.com/v2BxIaAdjx — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 2017年3月22日

目擊者表示，下午2時40分左右，1名男子開著一台灰色汽車在西敏橋上衝撞行人，接著衝撞國會大廈外的柵欄，下車欲闖入國會並持刀攻擊警官Keith Palmer，該名男子隨後被其它數名武裝警察開槍擊斃。

警方表示，不對嫌犯身分發表評論，但表示已有所掌握。

英國首相梅伊（Theresa May）召開緊急會議，並在晚間發表聲明，嚴厲譴責恐攻事件，並表示攻擊者似單獨犯案。

據BBC報導，目前已知受傷名單中有五名南韓觀光客，其中一名傷勢嚴重，另外有三名法國學童、四名英國籍大學生。總共有12人傷勢嚴重送醫觀察中。

外交部23日表示，根據我駐英國代表處回報，目前沒有台灣人在事件中傷亡，但仍透過管道了解確認中。

外交部指出，領務局以3月21日到3月24日作區間在出國登錄系統，查得登錄前往英國民眾共27人，領務局已提醒駐英國代表處參考，同時也以電子郵件提醒這27名國人注意人身安全及向家人報平安。

圖為恐攻作案車輛撞上國會大廈柵欄（圖片來源：美聯社）