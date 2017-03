倫敦汽車恐攻至少5死40傷 傷者含多國遊客

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)歐洲再現汽車恐攻傷亡事件!英國倫敦22日,一輛汽車駛入國會大廈外西敏橋衝撞行人,造成逾40名行人受傷,以及3名行人死亡,武裝警方旋即擊斃恐攻嫌犯,而國會大廈外一名警官則是遭歹徒以利刃刺死,總死亡人數攀升至5人。

根據BBC報導,截至當地晚間8點32分,在此恐佈攻擊中喪命人數已增至5人,包括現年48歲的國會與外交維安官員Keith Palmer,當時他執勤結束準備返家,身上沒有武器,試圖攔下欲闖入國會的嫌犯,卻遭此不幸,但嫌犯隨後被其它武裝警察擊斃。倫敦警方傍晚發出聲明,指調查仍在進行中。

倫敦事發地點附近數站地鐵下午一度緊急關閉,目前均已恢復正常。不少民眾晚間到恐攻現場獻花致哀。

Full statement from Mark Rowley following the incident in #Westminster #London pic.twitter.com/v2BxIaAdjx