杜絕恐攻 英美禁止「比手機大」的電子裝置登機

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）英美兩國昨（21）日相繼宣布，禁止若干中東和北非國家乘客，攜帶筆記型電腦、平板電腦進入機艙。據CNN報導，受影響的計有14家航空公司如土耳其航空、約旦航空、英國航空、易捷航空等，其中六家總部設於英國。

這項禁令將於3月25日正式生效，但英美兩國並未公告禁令截止時間。禁令實施下，從若干伊斯蘭國家出發，直達英美兩國的旅客將不得攜帶任何比一般行動電話、智慧型手機要大的電子產品進入機艙（包含筆電、平板、電玩或Kindle電子閱讀器）。

美國發出的禁令涵蓋埃及、土耳其、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦、摩洛哥、卡達、阿拉伯聯合大公國等八國。英國則稍有不同，僅提出埃及、土耳其、約旦、沙烏四國，另加上黎巴嫩、突尼西亞。

另，英國版禁令並未涵蓋中東地區的主要機場如阿聯的杜拜、阿布達比及卡達的杜哈。因此，這意謂三大知名的中東航空公司阿聯酋、阿提哈德及卡達航空不會受到禁令波及。目前沒有任何美國籍航空公司經營以上國家至英美的直達班機，因此不受影響。

為何美國、英國突然出此策略？據悉，兩國情報單位認為，恐怖組織正尋求以創新方式進行攻擊。其中，又以葉門的基地組織（AQAP）構成最大威脅。基地組織曾成功的在電子裝置中安裝複雜難解的炸彈，現代的高科技安檢系統也難以辨認。

2016年初，就有極端份子在筆電中安放炸彈，破壞了一架索馬利亞航班。另外，調查員調查了去年在巴黎飛往開羅途中失事的埃及航空MS804航班，多樣證據直指有炸彈攻擊。

目前德國、澳洲、紐西蘭已明確表示不會出此禁令，而法國、加拿大則正審慎思考是否跟進。