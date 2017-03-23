阻汙染、保護河川 印判決：恆河也有人權！

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）繼紐西蘭之後，印度也給予國內河流新地位。一份當地時間週一（20）日出爐的判決，裁定將印度視為聖河的恆河（Ganges）、其支流亞穆納河（Yamuna Rivers）為法定的生命體，「具有自然人的法定地位，享一切相關權利、義務、債權。」

這項判決由印度北阿坎德邦（Uttarakhand）高等法院作成，法官Rajeev Sharma及Alok Singh對兩條流域的最新認定，意謂著未來若有心人士汙染、或任何行為傷害指定的河流流域，其結果就等同傷害一個獨立的自然人。

法院在判決書中直陳：「所有的印度人都跟恆河、亞穆納河緊密聯繫著。這些河流關係著過半印度人口的生存、健康、美好生活。河流自遠古時代就支撐著印度人們身體、心靈上的存續。」

判決同時指派由「乾淨恆河任務委員會」主席（一負責恆河保護、監控計畫的政府組織）、北阿坎德邦布政司來擔任恆河的實體代表。另外，法院要求在8週內成立專職的「恆河治理委員會（Ganga Management Board）」，接手恆河復育、流域潔淨。

《印度時報》採訪律師 K.H.Gupta 指出，判決闢出了「第五代人權」的思考可能，將保護範圍從人的個體擴及到棲地（生活地），讓接下來的環境保護工作有新的法律切入點。

恆河是世界第三大河流，是印度教徒心中至高無上的聖河。但這條印度人稱「母親之河」、長2500公里的河流同時也是世上最髒的河流。人們任意向河中傾倒有毒工業廢料、未處理的汙水，使流域汙染嚴重。

隨著工業逐步發展，印度的河道汙染不僅僅發生在恆河，此次判決的另一主體，恆河的最大支流亞穆納河亦受害嚴重。有當地官員指出，亞穆納河部分流域所受的汙染擴及層面太廣難以回復，當地的生態系難再支撐任何水生生物生存。而亞穆納河遭汙染的水會再以化學方式濾淨，供應給印度人口第二密集的大城德里近2千萬居民的民生用水。

一名當地律師M.C. Pant接受《路透社》採訪，振奮地表示：「判決有助於保護河川！這些河川現在擁有憲法賦予給人們的同等權利，也包含生命權了！」

但環保人士Vimlendu Jha 就沒那麼樂觀了。他過十年的心血都投注在清理亞穆納河流域。Jha表示：「僅僅宣布他是有生命的個體，是沒辦法救活河流的。」他認為州政府、地方官員及全體市民應該真的有所行動，共同清理河流、阻止後續汙染。

Jha作結：「我們一定要醫好這兩條河。要不，對印度人來說將是場環境、健康的浩劫。」