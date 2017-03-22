Ford亞太區以新進製程節約用水 每台車節省1000瓶裝水量

根據世界衛生組織「水資源」報告，全球約有四分之一的人口 ─ 近18億人，缺乏安全衛生的飲用水。世界自然基金會並預估，2025年時，全球將有三分之二的人口面臨水資源匱乏的問題。

水資源保育迫在眉睫，Ford也持續參與改善，2000至2015年間，Ford已省下100億加侖用水量，節約用水幅度達61% ─ 約為15000座比賽用標準泳池用水量。2016年，Ford亞太區更進一步降低每台車製程用水，與2015年相較減少了15%，也就是約1000瓶0.5公升裝的飲用水。在台灣，Ford也透過改良送水設備，目前已達成與去年相較，每台車製程用水減少21%的成果，守護珍貴水資源。

Ford全球計畫於2020年達成減少72%用水量的目標 (以2000年為比較基準)；也就是說，Ford在2000年使用1加侖水所達成的車輛製程成果，在2020時大約只需使用1公升的水就足夠。Ford全球製造廠並積極朝向遠程目標邁進 ─ 在製程中完全不使用可飲用水。

過去七年來，Ford亞太區已將每台車的製程用水量減少了一半。Ford永續發展、環境與安全工程總監Cynthia Williams指出：「Ford積極參與全球節約用水的行動，除了盡一己之力降低製程用水，更協助在地社區保育水資源。」