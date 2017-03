解決街友問題 芬蘭倡「免費住居」成效驚人！

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)這個月由歐盟機構FEANTSA(European Federation of National Organizations working with the Homeless)發布的報告指出,歐盟所有國家都面臨街友大增的危機,除了一個國家之外:芬蘭。

那芬蘭是怎麼做到的?比起讓他們經過冗長的申請程序,最後還不見得能拿到房子,芬蘭的作法更直接,直接在他們無家可歸時,給他們房子不就得了?

到底是誰提出這樣的作法呢?這就不得不提到「Y基金會」的負責人Juha Kaakinen,藉由這個基金會,他提供無家可歸者超過1.6萬間低價房舍,有效解決了這個問題,由於英國也打算採取這樣的做法,《衛報》特別訪問了Kaakinen,以下是他解釋的內容:

〖什麼是〈房屋第一〉?〗

「房屋第一」代表著,與其「管理」無家可歸的問題,不如直接終結這個現象,以直接提供永久住居與幫助取代安置所、旅館等暫時居所是這個計畫的核心理念,人們不需提出謀生能力證明,而是直接簽訂租屋契約,隨後就可以享受居住權利與量身定做的協助措施。

〖整個計畫在芬蘭是怎麼運作的?〗

從2008年開始,在國家、市級行政單位與非政府組織密切的合作下,芬蘭政府的〈國家無家可歸者戰略計畫〉(national homelessness strategy)就一直遵照著「房屋第一」這項準則,原本用以提供可負擔房屋和避難所的投資被用於支援房屋,且引進新的方式、服務來配合各種不同的需求。

藉此,芬蘭成功安置了長期露宿街頭的街友,成為全歐洲唯一一個,這幾年來街友人數下降的國家。

〖一開始民眾是怎麼想的?有批評嗎?〗

解決街友問題在芬蘭具有強烈的政治共識,除了關切安置房舍的地點外並無其他的爭議,而這些問題也在與左鄰右舍溝通後得到解決。

〖從財務的角度看來,〈房屋第一〉是如何運作的〗

最重要的東西有兩個,可負擔的房屋,還有協助的服務。國家撥下的款項成為各個行政區積極配合的要件。

當然,房客要支付租金,且有享受房屋服務的權利,這些住房權益根據他們的收入而有所不同,不足的部分由各個行政區負擔,除了自行提供服務,也向非政府組織購買服務提供給房客。

穩定提供的服務比起在緊急情況下補助,長遠看來更能節省資金。

〖剛推行時面臨了哪些問題?〗

國家的目標一開始就很明確,因此在各個市內推行時,已經有非常完整的標的和足夠的資源去達成計畫,因此還真沒遇上什麼大問題。

如果真要提的話,大概就是「態度」吧?一些合作的非政府組織中,有人因為一開始的理念不同,對於「無條件提供房屋」頗有意見,這個就仰賴溝通解決。

〖這樣的政策要怎麼套用到其他歐洲國家呢?〗

就算各國房屋條件不同,〈房屋第一〉的經驗依舊可以在其他歐洲國家推行,因為比起提供暫時的避難所,永久住居才應該是街友問題的解方,雖然維生的各項條件並非一蹴可幾,保證住居不失為一個開頭。

轉換態度,是解決問題的第一步。

〖你對這個計畫的興趣很大嗎?誰又是最支持的人呢?〗

如同前面說的,在芬蘭,解決街友問題是全國的共識,新方法與有成效的結果結合,全國上下的興趣有增無減,大家都是計畫的支持者。