解決街友問題 芬蘭倡「免費住居」成效驚人！

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）這個月由歐盟機構FEANTSA(European Federation of National Organizations working with the Homeless)發布的報告指出，歐盟所有國家都面臨街友大增的危機，除了一個國家之外：芬蘭。

那芬蘭是怎麼做到的？比起讓他們經過冗長的申請程序，最後還不見得能拿到房子，芬蘭的作法更直接，直接在他們無家可歸時，給他們房子不就得了？

到底是誰提出這樣的作法呢？這就不得不提到「Y基金會」的負責人Juha Kaakinen，藉由這個基金會，他提供無家可歸者超過1.6萬間低價房舍，有效解決了這個問題，由於英國也打算採取這樣的做法，《衛報》特別訪問了Kaakinen，以下是他解釋的內容：

〖什麼是〈房屋第一〉？〗

「房屋第一」代表著，與其「管理」無家可歸的問題，不如直接終結這個現象，以直接提供永久住居與幫助取代安置所、旅館等暫時居所是這個計畫的核心理念，人們不需提出謀生能力證明，而是直接簽訂租屋契約，隨後就可以享受居住權利與量身定做的協助措施。

〖整個計畫在芬蘭是怎麼運作的？〗

從2008年開始，在國家、市級行政單位與非政府組織密切的合作下，芬蘭政府的〈國家無家可歸者戰略計畫〉(national homelessness strategy)就一直遵照著「房屋第一」這項準則，原本用以提供可負擔房屋和避難所的投資被用於支援房屋，且引進新的方式、服務來配合各種不同的需求。

藉此，芬蘭成功安置了長期露宿街頭的街友，成為全歐洲唯一一個，這幾年來街友人數下降的國家。

〖一開始民眾是怎麼想的？有批評嗎？〗

解決街友問題在芬蘭具有強烈的政治共識，除了關切安置房舍的地點外並無其他的爭議，而這些問題也在與左鄰右舍溝通後得到解決。

〖從財務的角度看來，〈房屋第一〉是如何運作的〗

最重要的東西有兩個，可負擔的房屋，還有協助的服務。國家撥下的款項成為各個行政區積極配合的要件。

當然，房客要支付租金，且有享受房屋服務的權利，這些住房權益根據他們的收入而有所不同，不足的部分由各個行政區負擔，除了自行提供服務，也向非政府組織購買服務提供給房客。

穩定提供的服務比起在緊急情況下補助，長遠看來更能節省資金。

〖剛推行時面臨了哪些問題？〗

國家的目標一開始就很明確，因此在各個市內推行時，已經有非常完整的標的和足夠的資源去達成計畫，因此還真沒遇上什麼大問題。

如果真要提的話，大概就是「態度」吧？一些合作的非政府組織中，有人因為一開始的理念不同，對於「無條件提供房屋」頗有意見，這個就仰賴溝通解決。

〖這樣的政策要怎麼套用到其他歐洲國家呢？〗

就算各國房屋條件不同，〈房屋第一〉的經驗依舊可以在其他歐洲國家推行，因為比起提供暫時的避難所，永久住居才應該是街友問題的解方，雖然維生的各項條件並非一蹴可幾，保證住居不失為一個開頭。

轉換態度，是解決問題的第一步。

〖你對這個計畫的興趣很大嗎？誰又是最支持的人呢？〗

如同前面說的，在芬蘭，解決街友問題是全國的共識，新方法與有成效的結果結合，全國上下的興趣有增無減，大家都是計畫的支持者。