手搖飲 南北喜好大揭密

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣人愛喝手搖飲不輸西方人喝咖啡的習慣，許多人飯後一杯，下午茶又一杯，如同菸癮般戒不掉。據統計全台每年可賣出12億杯手搖飲，市場規模約為800億元。調查也發現，從喝手搖飲習慣也能看出你是哪裡人。

台北市政府衛生局與知名手搖飲連鎖業者共同攜手合作分析手搖飲點單大數據，選擇北部(台北市、新北市及基隆市)及南部(嘉義縣、台南市及高雄市)6個縣市，共抽查300家門市販售之茗品系列手搖飲，並由1,920種組合發現，6成的北部民眾選擇低甜度的手搖飲，顯示北部比南部民眾更喜歡選擇低甜度飲料。

此外，近5成的北部民眾喜好不含冰或熱飲，8成的南部民眾喜好含冰塊飲料，調查結果證實南部口味偏甜的說法，氣溫炎熱也反映民眾對冰塊的選擇，地域性差異影響南北民眾對手搖飲甜度及冰塊的喜好。

台北市衛生局黃世傑局長表示，北市衛生局自100年底起，率先全國輔導手搖杯飲料業者標示產品熱量，1年內輔導超過8家連鎖業者逾1,861家門市響應，透過熱量標示推廣後民眾改選低糖或無糖飲料，顯示近年熱量標示的成效卓越，並在103年加碼推出台北市食材登錄平台連鎖飲冰品專區，目前已公開3,006家門市、3,544項產品熱量、2,399種食材資訊及約1,900份報告，讓大家都「看得到」。

台北市衛生局進一步說明，南北民眾都喜歡回甘且馥郁的綠茶、原鄉四季等茗品手搖飲，103年北部民眾有28.7%會選擇無糖，105年選擇無糖已增加至35.8%，而全糖由7.6%降低至3.8%，由大數據發現低甜度手搖飲族群逐年上升，高甜度手搖飲大幅度下降，顯示透過熱量資訊揭露，影響越來越多消費者改選擇低糖或無糖飲料，以及民眾對健康手搖飲議題的重視提升。

台北市衛生局105年針對飲冰品業者及食用冰塊製造工廠，共計抽驗398件產品，檢驗生菌數及大腸桿菌群，結果仍有5%有不符規定情形，呼籲民眾，冷凍並沒有辦法殺菌，冰塊使用的水源必須過濾及殺菌，相較不含冰或熱飲的茗品手搖飲僅經過高溫烹煮，因此比冰飲相對安全。另外，建議市民朋友購買手搖飲後儘速喝完，避免放到冰箱隔天再喝。