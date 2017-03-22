富邦證券輔導 世豐螺絲業績發表會 預計4月下旬掛牌上櫃

由富邦證券輔導的世豐螺絲股份有限公司(2065)於今(22)日舉行上櫃前業績發表會，預計4月下旬掛牌上櫃。世豐公司成立於1973年，螺絲佔營收比重達85%以上，所產銷之螺絲均屬客製化產品，客戶群多達100多家，主要位於美洲、歐洲、大洋洲、亞洲及台灣等地區，產品主要用途為建築工程、戶外及居家DIY修繕等。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，世豐公司之主要銷售市場係以外銷為主，銷售地區雖已涵蓋美國、歐洲、澳洲、中東等地區，近幾年新興市場之泰國、印度、印尼等地區之GDP逐年成長，應能帶動建築產業市場需求增加，除既有客戶持續深耕外，亦積極朝上述新興市場等地擴展業務，且截至目前已成功開發多家新客戶並持續出貨中。

世豐公司總經理陳駿彥表示，由於螺絲產製需經過前段製程之打頭、成型、搓牙等，及後段製程之熱處理、電鍍，表面塗裝製程-烤漆與包裝等多道製程，而世豐公司特有的利基在於能提供整合各製程的一條龍生產能力，不但可掌控品質，更可確切掌握產品的交期，是業務能積極接單的最大後盾，因此廣受全球廠商青睞。

陳駿彥進一步指出，公司成立超過40年擁有穩定的客戶群，主係因公司產品品質、交期、客戶要求設計製造的客製化螺絲功能均能獲得客戶滿意，長久的合作已建立客戶對世豐公司製造的螺絲品質有一定信賴基礎，因此最近三年度前十大客戶穩定度高。目前世豐公司已建置2座自動倉儲系統、包裝機器手臂、無人搬運車、SAP系統(企業資源規劃系統)、MES (Manufacturing Execution System, 製造執行) 系統、生產監控系統及DDS (Dynamical Decision System, 即時動態決策) 系統，積極推動智能化生產及管理之專業製造，而彌陀新廠自2015年第2季正式量產，自製率已逐步提高。