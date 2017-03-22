2017新北市歡樂兒童月活動 正式啟動

新北市政府將4月份訂為歡樂兒童月，今（22） 日於市府辦理記者會，由副市長侯友宜與武林國小學生們，以「新北 創新雞(機) 兒童尋寶趣」為主題，進行戲劇表演，並宣布兒童節禮物內容， 現場展示多所學校貼心準備的創意兒童節禮物。

新北市政府為慶祝兒童節，配合生肖年以小雞仔天真活潑、 好奇探索，對未來充滿期待的象徵，特別辦理「新北創新雞(機) 兒童尋寶趣」一系列讓孩子體驗與探索的慶祝活動，以「自信、 勤勞、敏捷」的態度與目標，結合市府相關局處辦理各式學習活動， 讓新北市所有兒童不但擁有快樂充實的兒童節，更期許新北兒童各個 靈活敏銳、積極樂觀、合作分享，擁有「自信開朗」、展現「 熱情活力」，充滿「創意思考」，將好品德化為好習慣， 實踐健康快樂有禮貌的生活態度。

侯友宜副市長表示，今年的兒童節規劃一系列的體驗活動， 如同尋寶一般鼓勵親子至新北各地探索共遊， 教育局與市府各局處規劃「樂活寶」與「尋奇寶」超過100項親子 體驗活動，一同沉浸書海及戶外悠遊， 讓兒童與家長共享歡樂的親子時光。此外，還送給全市兒童「 歡樂寶」、「喜閱寶」及「分享寶」的多元慶祝與體驗活動， 讓新北兒童在歡樂兒童月過得開心又充實。

「歡樂寶」是市長朱立倫送給全市的兒童節禮物， 由各校自行採購贈送每位學生60元小禮物， 許多學校發揮創意巧思，並滿足不同地區的兒童需求。例如： 大坪國小贈送益智型桌遊，讓同學或親子腦力激盪。 中和國小及龜山國小贈送多功能手環計步器， 期望孩子多增加身體活動量。 桃子腳國中小及山佳國小贈送自製校園大富翁、 米倉國小贈送零錢包、莒光國小贈送餐墊，充分展現學校特色。 其它還有益智遊戲組合、疊杯組、遮陽帽、紀念背包……等， 也有學校提供合作社的文具禮券，讓學生自己挑選自己想要的禮物。

「分享寶」廣受學童歡迎，各校安排服務學習、 才藝表演或玩具交換等系列活動，翻轉教室與學習， 展現活潑的課堂風景。各校規劃的活動包羅萬象，別出心裁， 土城國小「科學園遊會」、龍埔國小「環校馬拉松」、青山國中小「 童玩闖關動起來」，中正國小「中正之星歌唱大賽」、林口國小「 愛物惜福跳蚤市場」、頭前國小「家事體驗活動」、雙溪國小「 親子農事樂趣多」、和美國小「海洋淨灘」等，希望兒童熱心助人、 開朗正向、積極樂觀。

而「喜閱寶」則結合了4月23日世界閱讀日，例如育林國小推廣「 寧靜閱讀」、樂利國小「書海熬遊文字園」活動、北峰國小進行「 皮影演書體驗」、雙溪國小讓孩童「夜宿圖書館」、長安國小「 創意歌詞改編決選」等，透過動態的說書、演書等體驗， 讓孩子沉浸書海、愛上閱讀。

教育局與學校規劃一系列多元且豐富的活動， 期望讓每位新北市兒童都能度過一個幸福、 快樂又有意義的歡樂兒童月，詳細活動資訊請至「2017新北市兒 童月系列活動」（http://kidstoy.ntpc. edu.tw/default.asp）網站查詢。