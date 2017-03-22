富邦歐亞絲路多重資產型基金 掌握大建設投資關鍵

看好歐亞絲路地區消費及基礎建設投資的成長潛力，富邦投信將於4 月10日起募集鎖定歐洲、絲路及東亞三大經濟圈的「 富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)」， 該基金為國內第一檔多重資產型基金，結合雙重海外顧問BOCHK 及KOTAK投資團隊，希望為投資人打造以債券、股票及REIT s等多重資產、創造兼顧收益與風險的投資組合。

富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛表示， 歐亞絲路地區在大建設主軸的串聯下， 具備龐大基礎建設使未來商機無限、 以及油價正面樂觀帶動經濟成長兩大亮點， 使歐亞絲路地區未來投資潛力無窮。

謝秀瑛說， 歐亞絲路地區涵蓋的新興市場及開發中國家對基礎建設均有強烈需求 ，亞投行與絲路基金兩大金流平台正可提供最有力的資金後盾。 除此之外，中國經濟動能好轉， 除了財富外移帶動鄰近國家消費增長外，高鐵外交、 產業外移及一帶一路政策方向，均使中國基礎建設投資逐漸外移， 未來商機無窮。中國積極推展一帶一路計劃，5月14日至5月15 日擬在北京舉行一帶一路國際合作高峰論壇，預計將有20餘國的領 導者與會，回顧一帶一路計劃實施以來， 持續為歐亞絲路地區的經濟成長增添動能。

此外，中亞地區包括俄羅斯、哈薩克及土耳其等國家， 擁有世界上最豐富的天然資源，如原油、天然氣、煤炭和鐵、 鋁等金屬礦產，其石化及原物料產業集中度高， 也是當今世界少數僅存礦產資源未充分開發利用的地區， 蘊藏的商機無限。