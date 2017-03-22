經濟好轉外資湧入 調升台股指數區間 挑戰科技泡沫前10393高點

2017年初以來， 美股因川普的美國優先政策及聯準會加快升息腳步， 激勵道瓊指數站上二萬點關卡之上，與美股連動度高的台、港二市， 也延續去年以來漲勢，在第一季出現亮麗表現。在IMF預估今年全 球GDP可望維持穩定成長下，富邦投顧總經理蕭乾祥指出， 兩岸三地股市之中，台股除具備高殖利率優勢， 因經濟成長好轉與外資資金湧入推動，有利股市評價面提升， 年度加權指數區間除獲得上調外，將直接挑戰科技泡沫前的1039 3高點。港滬深股的殖利率雖不甚突出，但二會後確認「穩中求進、 深化改革」的目標，政策受惠的三去一降一補將為投資方向。

在國際政經變數增加之際，加上聯準會加快升息腳步， 國際美元雖一度走強，但具備高殖利率的台股， 反而吸引國際熱錢流入。受紅色供應鏈競爭加速及台幣走升， 儘管台灣外銷訂單回溫動能主要來自低比較基期， 但美國優先政策初期對台灣科技產業接單仍屬有利影響， 導致近年來呈現低成長率的經濟成長，已出現落底回溫， 今年有機會向上挑戰2%。至於受到蘋果新機推出、 利基型科技產業仍具競爭優勢、原物料落底回升及升息循環的延續， 今年台股企業獲利將同步出現正成長9%表現， 整體企業獲利可望突破前年萬點時的水準，更增添台股站上萬點向2 000年初的10393點挑戰動力。

蕭乾祥表示，因經濟基本面落底改善，企業獲利出現回升， 加上國際熱錢擇優流入台股，今年加權指數評價面指標的股價淨值比 (PBR)區間可望向上調整， 若以科技泡沫以來的經濟表現與股市量能來看，本次台股PBR將有 機會上調到至1.5~1.8倍之間，約當台股指數區間為8800 點~10500點。 配合著目前股東會旺季所陸續宣布企業配發現金股利利多， 也就是說在今年上半年，台股可望一波到底直接挑戰科技泡沫前的1 0393高點，並有進一步推升往10500點邁進機會。