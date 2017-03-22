經濟好轉外資湧入 調升台股指數區間 挑戰科技泡沫前10393高點

2017年初以來，美股因川普的美國優先政策及聯準會加快升息腳步，激勵道瓊指數站上二萬點關卡之上，與美股連動度高的台、港二市，也延續去年以來漲勢，在第一季出現亮麗表現。在IMF預估今年全球GDP可望維持穩定成長下，富邦投顧總經理蕭乾祥指出，兩岸三地股市之中，台股除具備高殖利率優勢，因經濟成長好轉與外資資金湧入推動，有利股市評價面提升，年度加權指數區間除獲得上調外，將直接挑戰科技泡沫前的10393高點。港滬深股的殖利率雖不甚突出，但二會後確認「穩中求進、深化改革」的目標，政策受惠的三去一降一補將為投資方向。
在國際政經變數增加之際，加上聯準會加快升息腳步，國際美元雖一度走強，但具備高殖利率的台股，反而吸引國際熱錢流入。受紅色供應鏈競爭加速及台幣走升，儘管台灣外銷訂單回溫動能主要來自低比較基期，但美國優先政策初期對台灣科技產業接單仍屬有利影響，導致近年來呈現低成長率的經濟成長，已出現落底回溫，今年有機會向上挑戰2%。至於受到蘋果新機推出、利基型科技產業仍具競爭優勢、原物料落底回升及升息循環的延續，今年台股企業獲利將同步出現正成長9%表現，整體企業獲利可望突破前年萬點時的水準，更增添台股站上萬點向2000年初的10393點挑戰動力。
蕭乾祥表示，因經濟基本面落底改善，企業獲利出現回升，加上國際熱錢擇優流入台股，今年加權指數評價面指標的股價淨值比(PBR)區間可望向上調整，若以科技泡沫以來的經濟表現與股市量能來看，本次台股PBR將有機會上調到至1.5~1.8倍之間，約當台股指數區間為8800點~10500點。配合著目前股東會旺季所陸續宣布企業配發現金股利利多，也就是說在今年上半年，台股可望一波到底直接挑戰科技泡沫前的10393高點，並有進一步推升往10500點邁進機會。