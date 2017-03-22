臺灣企銀主辦經濟實業股份有限公司聯貸案

經濟實業股份有限公司(以下簡稱經濟實業)為償還金融機構借款、 興建廠房、購置機器設備、充實中期營運週轉金及購料融資， 委由臺灣中小企業銀行統籌主辦3年期新台幣13. 8億元聯合授信案， 業於民國106年03月09日在高雄國賓飯店舉辦簽約典禮。

經濟實業成立於民國62年，深耕泵浦領域逾40年，以自有品牌「 九如牌泵浦」行銷全台，產品成功運用在國道6號、台北捷運、 高雄捷運、台灣高鐵、台北小巨蛋、中正二期航站等知名建設工程， 供應鏈遍及營建業、冷凍空調業、水電材料業、消防器材業、 水產養殖業、食品加工業、工具機業等3700多家企業， 榮獲行政院-能源局2016年「市場行銷獎」殊榮， 為國內泵浦業領導廠商。

經濟實業因應營運成長及新產品-發電機業務發展，啓動擴廠計劃， 建立全國唯一擁有TAF(全國認證基金會)認可之發電機實驗室、 馬達實驗室及水泵實驗室的企業，時逢行政院頒布發電機「 一機一認證」政策利基，配合原「九如牌泵浦」 高品牌認同度及遍佈各行業的銷售網基礎， 未來發電機業務發展可期。

本次簽約典禮出席貴賓包括經濟實業董事長-陳光隆、董事長夫人- 李淑青、總經理-胡新安及統籌主辦銀行臺灣企銀副總經理- 陳坤山及10家參貸銀行（臺灣企銀、華南銀行、元大銀行、 台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、全國農業金庫、新光銀行、 三信銀行、板信銀行）高階經理人，簽約典禮圓滿成功。