研究：想避免性騷擾 先從拒絕一夜情做起

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）一夜情是指人與人之間不帶有感情基礎，撇開道德觀、無需任何承諾和責任的性行為，似乎是時下流行的一種社會現象。你嚮往這樣的開放式性關係嗎？根據研究，遊走於這樣關係的人，容易為自己帶來諸多麻煩。該研究發表於學術期刊《進化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）。

該研究調查對象為平均18歲的1326位年輕男女，其中有60%的男性和女性在過去一年內曾有被性騷擾的經驗；30%的女性和45%的男性曾有多次被性騷擾的經驗。

研究發現，熱衷於開放式性關係的人，碰到性騷擾的機率較一般人高。另外，曾經被性騷擾過的青少年，也比一般人更嚮往開放式性關係。

外界對於這樣的研究結果，皆把砲口對向那些崇尚開放式性關係的人，認為他們活該，但研究人員強調，研究目的並不是要去怪罪任何人，而是想要了解性騷擾其背後心理機制。

結果顯示，經常對他人性騷擾的青少年，擁有開放式性關係比例也較高。他們也較能接受在沒有任何感情基礎下發生性關係。

挪威科技大學副教授Mons Bendixen推論，崇尚開放式性關係的人也較喜歡性帶來的刺激和征服感，亦或是特殊的性癖好。值得注意的是最常見的性騷擾是發生在男性對男性之間，男性性騷擾女性居二，最後才是女性性騷擾女性。