燃煤火力電廠優勢不再？ 全球燃煤發電量下滑三分之二

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)全球新建燃煤火力發電廠的數量在去年大跌超過三分之二,這讓環境保護人士相信,高污染性石化燃料的需求未來將直線下降。

根據綠色和平組織(Greenpeace)、美國草根環境組織塞拉俱樂部(Sierra Club)、與研究網路煤潮(CoalSwarm)發布的報告,燃煤火力電廠的新建計畫減少,絕大部分是中國、印度兩國政策轉變的功勞,除此之外,去年歐盟與美國也有大批老舊的火力電廠除役,進一步降低煤炭需求量。

報告藉由公開資訊、公司報告與衛星圖追蹤火力發電廠的狀況,如果拿2016年與之前的年份相比,2016的計劃減少了足足有62%,發電量由170吉瓦(GW)下降到62吉瓦,中印兩國則有超過100個建築計畫喊卡,今(2017)年一月,中國能源領域更是進一步終止了另外100件燃煤火力電廠的建築計畫,證明停止火力發電的趨勢仍未停止。

綠能經濟智庫IEEFA(Institute for Energy Economics and Financial Analysis)的執行長Tim Buckley指出,中印兩國煤炭需求的大幅將低,代表著全世界都高估了化石燃料的需求量。

報告協作者,綠色和平組織駐北京的能源分析師Lauri Myllyvirta指出,北京市政府近年為了打擊空氣污染,鼓勵清淨能源的研究與發展,在上個週末,更是關閉北京最後一間燃煤火力電廠,以改善當地空氣品質,相對於中國,印度則是因為原本預估的能源需求不如預期,加上綠能相關計畫正蓬勃發展所致。

前天然氣供應商RWE npower的執行長Paul Massara現在是綠能公司North Star Solar的老闆,他認為傳統煤炭產業已經成為過去式,因為種種不利因素,正讓這種能源產業成為不好的投資標的。

光是去年一年,就有相當於64吉瓦發電量的燃煤火力電廠在美國、歐盟等地除役,面對美國總統川普大力支持燃煤產業「重拾過去榮光」,承諾將以下一紙行政命令協助燃煤業發展的狀況,分析師認為,即使這樣,也難以遏止燃煤火力衰退的趨勢。

塞拉俱樂部的資深成員Nicole Ghio認為,乾淨能源是現今的趨勢,就算是川普的各種胡說八道也無法阻止美國與全球燃煤需求下滑的現況,然而,由於全球仍有570間燃煤電廠仍處於等待建造的狀態,煤礦產業仍拒絕相信這個行業已經是夕陽工業。

全球煤礦協會(World Coal Association)執行長Benjamin Sporton表示,中國減少燃煤火力電廠是事實,不過並不是因為他們不再需要煤礦,而是成為更先進的國家,採用更先進的科技,因此大膽推估未來幾年,中國仍將會是以煤礦能源為中心的國家,這或許仍有待進一步的觀察。