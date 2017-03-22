老虎機魅力大 澳洲每人年輸三萬成世界最大「散財童子」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）在澳洲雪梨一處衰頹郊區，一個偌大的看板聳立在高速公路旁。板上是一座鮮活的巨型老虎機，有效招來過往路人注目。

這一帶街區才剛經過整建，咖啡店、餐廳、理髮店、健身房等應有盡有。但其中，最引人在意的是幾間屋子，塞滿了花花綠綠的電子機台。一些中老年人排著隊、邊啜飲手中的啤酒、吸口菸，漫漫隊伍都只為了能夠站上機台前試一試手氣。但他們多數都帶著滿臉失望離去：在坎特伯雷-賓士鎮（Canterbury-Bankstown）這般的地區小城，賭客每年輸掉驚人的澳幣3億3千萬（約合台幣77億元）。

這並非特例。《經濟學人》報導，澳洲每人年均賭博的「散財」量是全球最高。根據一份英國顧問公司H2賭博資本（H2 Gambling Capital）進行的調查，2016年平均每位澳洲人在賭博上賠990美元（約合台幣3萬多元）。僅次於澳洲的散財童子是新加坡，不過新加坡人賠的錢僅是澳洲人的0.6倍。

其中，吃角子老虎機（又稱拉霸、日本的柏青哥）最受賭客們歡迎，賭客們砸下的錢超過一半都賠在這五顏六色的機台上了。

這大概要歸功於老虎機的廣泛分布，開放賭博合法化十多年來，澳洲舉國上下密布著197,000台老虎機──平均每114人就有一個機台。澳洲大部份的州允許非賭場的營業場所（例如酒吧）也可以設置老虎機，只有西澳地區限制僅賭場得設立機台。老虎機對賭客來說有著致命的吸引力，華麗的聲光效果就像台豪華的電動玩具，讓賭客可能獲利豐碩，又可能命運翻轉，在短短一小時內丟掉澳幣1200元（約合台幣2萬8075元）。

有論者認為，老虎機的設計就是要讓賭客們輕易上鉤。老虎機的玩速快，讓賭客每小時能下注多次，在遊戲的設計上，鼓勵「多線投資」。另外，還設計讓大獎圖案在連線的上下方出現，讓賭客有「差點就贏了」的錯覺，因而再次下注。

這些遊戲機制加上「高額獎金」的保證，促進賭客體內分泌多巴胺，大大影響情緒，讓人體維持在快樂、興奮模式。墨爾本蒙納士大學（Monash University）教授Charles Livingstone解釋：「以上的機轉就跟古柯鹼帶來的效用類似。」

大部分的澳洲人面對機台會展現足夠的自制力，但近一半灑進老虎機的錢是來自於那些「問題賭客」，多來自貧窮地區。很顯然地，政府該扛起責任訂定更嚴格的賭博條款。但賭場及相關產業的遊說實力也不容小覷。賭博產業聲稱，他們製造了上千工作機會，有大量的「社會貢獻」，諸如贊助運動代表隊、在一些地區小酒吧提供食物。

《經濟學人》指出，賭場集團動得比政府要快，觸角廣泛接觸各領域，做公益扭轉社會形象。除此之外，還對政黨、個別政治人物提供政治獻金，讓法案難動。在現行狀況下，實在難以扭轉。