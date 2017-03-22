國家交響樂團柏林音樂廳震撼登場

文化部補助國家交響樂團(NSO)於3月下旬展開歐洲比利時、波蘭、奧地利、德國、法國等5國6城巡演，3月26日晚間8時NSO在指揮呂紹嘉的率領下，將於柏林音樂廳（Konzerthaus Berlin）震撼登場，駐德國代表處謝志偉大使廣邀駐地貴賓前往聆聽臺灣古典天團的精彩演出。

此次NSO巡演與知名臺裔小提琴家陳銳合作，陳銳曾獲伊利沙伯女王大賽和紐曼音大賽冠軍，是當今頂尖實力派年輕小提琴家，活躍於國際古典樂壇，與NSO連袂演出精彩可期。NSO在柏林演出的開場曲是臺灣作曲家金希文的作品―第三號交響曲「臺灣」，該樂曲以臺灣歷史與音樂元素譜曲，於1996年完成時恰巧發生臺灣海峽飛彈危機，因此命名為「臺灣」。此外，演奏樂曲尚包括普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲及蕭斯塔科維契第五號交響曲。精心挑選的東西不同曲風，希望讓德國樂迷藉音樂認識臺灣古典樂的多樣性，及具國際水準的演奏技巧。

柏林音樂廳主廳(Grosser Saal)擁有上千個座位，登場演出者均是世界頂級樂團，NSO受邀演出已證明其具國際水準的演奏實力。駐德國代表處謝志偉大使為讓德國各界重要人士欣賞這來自臺灣的高水準演出，特別邀請包括文化、外交、政治、經濟、媒體等超過40名重要貴賓共襄盛舉。

柏林演出後，NSO尚有3月28日奧地利維也納音樂廳及3月31日法國里昂國家交響樂團音樂廳2站巡迴演出，將繼續傳送來自臺灣的美麗樂章。