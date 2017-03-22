322 世界水資源日－調適氣候變遷‧文化新策略

(台灣英文新聞 / 藝文組綜合報導) 文化部文化資產局(簡稱文資局)為響應3月22日世界水資源日，特於文化部南海工作坊舉辦「臺灣水文化資產保存推動階段性成果發表」，提出預定以四年時間(105年-108年)推動的「臺灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」之第一期計畫的階段性成果。

今年為促進我國與國際水文化資產推動組織之經驗交流，特別邀請國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)荷蘭國家委員會主席Jhr. Ir. Diederik L. Six爵士、水文化資產大使Henk van Schaik先生來臺訪問。透過水利署北區水資源局、各地水利單位及地方文史團體的協助進行現場勘查，一致認為桃園台地上歷經約300年的陂塘結合百年圳路系統提供了農業用水、再加上超過半世紀的石門水庫提供民生及工業用水系統，相互緊密連結，充分展現其整體系統在取水、用水的經驗智慧，並經過許多時代變遷及氣候因素的嚴厲考驗，值得肯定。因此，Jhr. Ir. Diederik L. Six爵士特頒贈「水文化資產守護盾(Water Heritage Awareness Shield)」懸掛於石門水庫，以表彰其對於臺灣水文化的貢獻及價值。

文資局施國隆局長表示，近年來氣候變遷因素導致全國文化資產災損頻傳，而水資源是關乎民生及文化延續的重要因素，為喚起全國各界對於守護水文化資產的重視，故特別在3月22日世界水資源日辦理「臺灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」第一期的階段成果發表，邀請水利單位、學術研究單位、地方文史工作夥伴及各界媒體們參加，共同見證水文化資產對於土地及人民生活與文化傳承的重要性，也期許水文化資產的保護工作能獲得更多單位的協力和支持，讓這些歷經百年來各種氣候嚴苛考驗下仍能供應臺灣人民生活生生不息的水資源系統能持續運作下去；也用文化資產守護的力量，讓臺灣在世界地球村因應氣候變遷的策略中貢獻一份心力。

自100年(2011)開始，國際文化紀念物與歷史場所委員會 (ICOMOS)逐漸關注的水文化資產相關議題，希望各國未來在面臨氣候與環境變遷時，能從先人對於水資源的治理與運用智慧中，尋找經得起時間考驗與環境變遷的證據，以做為全球人的指引。為呼應世界守護全人類文明的使命及趨勢，以及落實文化部推動「強化土地與人民關係」的政策，文資局於104年度透過全國水利系統文獻調查盤點，整理出具有表徵臺灣水利文化資產價值的潛力亮點，並找出我國水文化資產的主體性，從與人民生活息息相關的水利文化系統為軸線，串聯起土地、人民與地方文化的歷史記憶，並形成跨域文化資產的保護網絡。經評估我國水文化資產具有分享(sharing)、調適(adapting)、及融合(hybridizing)等特色與價值。

文資局施國隆局長表示，目前已經指定或登錄的水利相關文化資產共有26處，但都屬於單點式保存方式；為提升社會各界對於水文化資產的重視，特別從歷史性、系統性及在地關聯性等面向評估；105年度，挑選長期以來深度結合地區民生、農業、工業、防洪等多項功能的「桃園台地埤圳生活系統文化」及「台中盆地水利聯合系統文化」等2處進行現場勘查、文獻盤點、耆老訪談等，以建立基礎資料，並透過組織策略聯盟方式，聯合水利、文化等相關公、私部門形成守護臺灣水文化的共識網絡，以建構並推動臺灣水文化資產守護體系。

水文化資產守護需要跨部門整合共同推動，未來文資局將朝水文化資產溯源調查、促進中央政府跨部門合作、鼓勵地方政府參與水文化資產保護與再生利用、結合民間與學術研部門深化價值論述、建立國際夥伴交流網絡及培育新世代人才等方向接續進行。