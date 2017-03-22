巴西肉業出大包 中國、歐盟頒進口禁令

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）巴西警方上週五發起特別行動，發現一些肉品包裝廠商將次級的腐敗肉品包裝後販售，長達數年的時間，這項發現重創巴西肉品形象，進口巴西肉品的主要國家已經開始採取因應措施，對這些肉品做管制。

身為全世界最大的紅肉出口國，巴西的肉品出口每年賺進高達120億英鎊的外匯，因此政府極力試圖挽回受損的形象，望讓從巴西進口肉品的各國不要發布進口禁令，歐盟已經禁止從爆出醜聞的巴西公司購買肉品，而中國則已經全面禁止從巴西進口紅肉。

巴西總統米歇爾·特梅爾(Michel Temer)為此在週末召開緊急會議，還特別在週日邀請各國駐巴西的外交官到牛排屋共進晚餐，以緩解各國對於巴西牛肉的疑慮。

然而，這些補救措施成效不大，中國、歐盟、南韓與智利已經正式發布限制巴西肉品進口的禁令，這些國家佔巴西2016年肉品出口量的三分之一，嚴重打擊巴西的肉品出口業。

歷經兩年的調查後，週五巴西警方發動「劣等肉行動」(Operation Weak Flesh)，派出超過1000名警員同時突襲6個州的194個地點，結果豐碩，超過30人被捕，3間加工廠被勒令停工，另有其他21間仍在接受調查當中。

調查員並指控工廠管理人賄賂衛生檢查員及政治人物來獲取不應取得的產品證明，巴西政府為了給各國交代，嚴懲早應該注意到問題的高階公務人員，超過30人被撤職查辦，並面臨貪污的調查。

執法人員同時表示，大部分的賄款都被支付給執政的兩個聯合政黨，巴西進步黨(PP)和總統特梅爾所屬的巴西民主運動黨(PMDB)。

除此之外，調查報告發現，超過30間肉品業者有衛生環境低下的問題，這些公司利用酸類或化學藥物來掩蓋肉品受到的影響，有時候甚至使用致癌藥品來達成效果。

在這些公司中，全世界最大的牛肉出口商美國JBS公司，還有全世界最大的家禽肉出口商巴西食品公司(BRF)都在點名的名單上。

特梅爾在與外國外交官的一次談判中指出，全巴西4837間肉品處理廠中，只有查出21間出了問題，且只有其中6間在過去兩個月內有出口肉品至國外，出問題的廠商只佔整體產業的很小一部分，要各國毋須恐慌，不過看來各國並不買帳。