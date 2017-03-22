美國前國防部長裴利博士應邀訪台

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 外交部今(22)日表示，美國前國防部長裴利博士（Dr. William J. Perry）一行應台灣政府邀請，於3月22日至25日來訪，並在停留期間除將拜會政府相關官員就臺美關係交換意見外，裴利博士另訂於3月24日上午10時在外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳以「我在核戰邊緣的旅程」（My Journey at the Nuclear Brink）為題發表演講。

外交部說，裴利博士將在演講中分享渠於美國政府任職期間第一線應處核武威脅，在形塑限制核武策略上所扮演之角色，並回顧其從古巴飛彈危機至柯林頓政府時期主導裁減核武等重要歷程。與裴利博士一同來訪的學者尚包括美國約翰霍普金斯大學高等國際研究院（SAIS）中國研究計畫主任藍普頓博士（Dr. David M. Lampton）、史丹福大學國際研究所研究員馮稼時博士（Dr. Thomas Fingar）、美「中」關係全國委員會副會長白莉娟女士（Jan Berris）、史丹福大學預防性防禦計畫行政主任高登女士（Deborah Gordon）等人。

外交部進一步表示，裴利博士為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」（Preventive Defense Project）主持人，亦為研究預防外交領域的知名學者。渠曾於柯林頓總統時期擔任美國國防部長，在1996年臺海飛彈危機時，促成柯林頓總統派遣兩航母戰鬥群巡弋臺灣海峽周圍，對維繫臺海安全功不可沒，係重要友我人士。