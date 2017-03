全球性缺水危機！ 聯合國：孩童為最大受害者

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)今天是國際水節,在享受便利水資源之餘,不可以忘記世界上很有很多人沒有穩定、乾淨的水可以用。

聯合國兒童基金會(UNICEF)在今(22)日發布報告《「渴」望未來:氣候變遷下的孩童與水資源》(Thirsting for a future: Water and Children in a Changing Climate),並警告,由於全球氣候變遷,在未來的20年內,將近600萬名兒童將生活在水源極度不足的地區,家境貧困且身為弱勢族群者將會面臨更大的壓力。

而在2040年前,情況將會更加惡化,每四個孩童中就會有一人無法獲得足夠的水。

於此同時,衣索比亞、奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹和葉門等地區長年的戰亂與旱災已經導致水資源稀缺,根據UNICEF預估,光是衣索比亞伊國就會有高達900萬人不能獲得安全的飲用水,在南蘇丹、葉門與索馬利亞則有接近140萬名孩童因為營養不良而瀕臨死亡危機。

隨著工業化發展與人口成長,人類對水的需求節節高升,報告協作者Nicholas Rees指出,需求大增將導致「水壓」升高,都市化迅速的地區面臨明顯的水資源供需失衡,南亞與中東地區已經開始出現類似的問題,印度身為擁有全世界將近五分之一人口的大國,就有超過6300萬人無法獲得乾淨的用水。

聯合國指出,全球有36個國家正因供需失衡面臨高度的用水危機,暖化的氣溫、升高的海平面、頻率大增的洪水、旱災還有融化的冰層正嚴重影響水的品質和取得難易度。

另一方面,英國非政府組織《小媒體》(Small Media)發佈的類似報告顯示,地緣政治危機與頻繁的恐怖主義發展也有影響,舉例來說,伊朗近代歷史造成其環境問題正迅速惡化,河湖迅速消失,長年累積下來的地下水資源也因為迅速增長的人口及農業的高速發展而瀕臨枯竭,土壤酸化導致森林消失,並進一步讓沙塵暴強度大增,與前所未有的旱災頻率。

報告指出,聯合國教科文組織指定的自然文化遺產烏爾米耶湖是伊朗最大的內陸湖,但是從1970年以降,由於上游失敗的用水策略,其面積已經縮減了12%,伊朗的生態系已經幾近瓦解,大量的生物生命正命存一線。

Rees表示,聯合國的目標是減少孩童的死亡率,只是這不可能在解決他們面臨的環境問題前達成。

另一方面,許多國家現正努力處理鄉間地區乾淨水源不足的問題,在這些國家中,巴布亞紐幾內亞、馬達加斯加與莫三比克的鄉間用水計畫仍然遙遙無期,而巴拉圭則已經取得巨大的成功,與2000年該國只有51.6%的鄉間人口能取得乾淨用水相比,如今已經有超過94%的人能夠獲取穩定而安全的水源,進步神速。

非政府組織「水援助」(WaterAid)的執行長Barbara Frost表示,部分國家在面臨水源不足的同時,也正被洪水、氣旋和旱災等天然災害侵襲,再加上資金嚴重匱乏,本就因為距離遙遠缺乏資源的鄉間地區狀況雪上加霜。

水援助正呼籲國際社群對這些地區提供援助,以協助這些地區達成永續發展目標,同一時間,聯合國也希望脆弱的幼年人口能獲得足夠且乾淨的水源,一場針對環境的生存戰爭,正在開打。