2月失業率3.85%反升？一例一休影響待觀察

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）行政院主計總處22日上午公布2月失業率3.85%，較1月上升0.07個百分點，這是去年8月起，連5個月下降以來再度升高。調整季節因素後，2月失業率則是下降0.01個百分點，失業情勢逐漸穩定。

至於「一例一休」對就業市場的影響，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，長遠來看「一例一休」可能有影響，由於勞工輪休受到限制，就業應該會增加，但短期還看不出影響。另外，「一例一休」可能會造成加班費增加及工時減少，但目前還是主要受到春節因素影響，「一例一休」影響尚難釐清，還要觀察一段時間。

2月份季調失業率為3.83%，較上月下降0.01個百分點。

根據主計總處調查，2月就業人數1130.7萬人，較上月減少1.3萬人或0.12%；2月失業人數45.3萬人，較1月增加8千人，主要係因春節後轉職及部份臨時工作結束所致。其中，因季節性或臨時性工作結束而失業增加4千人，對原有工作不滿意而失業增加3千人。

值得注意的是，青年失業問題仍嚴重，2月份20至24歲失業率12.57%，較上月增加0.22個百分點，較去年同月則下降0.11個百分點；25至29歲失業率6.71%，上升0.13個百分點，較去年同月下降0.12個百分點。

與亞太主要國家最新失業率相比，南韓為3.6%，香港3.3%，日本3.0%，新加坡2.2%。台灣3.85%表現最差。

​