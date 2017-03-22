美麗信酒店集團響應地球關燈一小時 號召大家共同『餐』與

美麗信酒店集團(美麗信花園酒店&新竹美麗信酒店)將於2017 年 3 月 25日響應地球關燈一小時，並推出全館餐廳、酒吧3月25日19:00~22:00享用餐飲85折優惠活動。

3月25日活動當天台北、新竹二家酒店配合地球關燈一小時活動，將於晚間8:30起啟動。晚間8:30至9:30將關閉2館飯店外觀及招牌電源，同時邀請飯店內住房客人及民眾一起關閉房內及家中電源到飯店餐廳內一起響應活動。

美麗信酒店集團表示：「環保意識日漸崛起，防止地球暖化、重視氣候變遷已逐漸成為大家重視的一環，每年 Earth Hour 地球一小時活動吸引許多企業主動加入響應，一起發揮影響力，號召更多民眾響應隨手關燈、減碳愛地球的行列，美麗信酒店集團除了響應關燈地球一小時活動外，更希望可以鼓勵號召民眾一起參與，持續發展企業社會責任﹐攜手共創美好家園。」

台北美麗信花園酒店&新竹美麗信酒店邀請3月25日住房房客當天晚上關閉房內電源，以及一般民眾關閉家中電源一起到飯店內任一家餐廳及酒吧享用餐飲，均可享有85折優惠。3月25日晚間7:00至10:00在飯店內享用餐飲，打卡『Miramar Garden Taipei 美麗信花園酒店』 或 『新竹美麗信酒店 Miramar Hotel HsinChu』上傳飯店內餐廳用餐照片於個人FB設定公開分享活動，並成功加上「#響應美麗信花園酒店地球關燈一小時」或「#響應新竹美麗信酒店地球關燈一小時」；均可有機會抽中平假日午、晚餐雙人餐券一張；讓響應活動的民眾，不但愛地球也得到獎勵。