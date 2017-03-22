iPhone 7紅色版 網友驚豔直呼要買

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果推出紅色版特別款iPhone 7和7 Plus，引發網友熱議，有網友說「這紅色超美」，「X，我要買」。 也有網友指出，蘋果推紅色款產品不是第一次。​

台灣蘋果官網21日公布紅色款iPhone 7及7 Plus，響應對抗HIV病毒/愛滋病計畫。

​蘋果推出紅色版特別款iPhone 7和7 Plus之後，引發網友熱議，有網友說「紅色還滿特別的」、「推紅色好好看」、「這紅色超美」，「X，我要買」。

也有網友指出，蘋果推紅色款產品不是第一次，「紅色以前ipod時代就有了」，也有網友說，「正面還是白的」、「比較想要藍色」，還有網友開玩笑說，「下次換成綠色，要大家愛護地球響應環保」。

有網友點出，「為愛滋做公益的」，也有網友進一步指出，「（product）red這個愛滋對抗組織很早就開始跟大型公司合作出聯名捐款的紅色產品」。

蘋果說明表示，這款商品每筆購買都會捐助The Global Fund 基金，以支持各項對抗 HIV病毒/愛滋病計畫，共同努力創造無愛滋病世代。

蘋果官網21日公布的iPhone 7與iPhone 7 Plus紅色版（PRODUCT）RED Special Edition 將有128GB及256GB兩種容量，iPhone 7售價新台幣2萬8500元起，iPhone 7 Plus售價3萬2900元起。