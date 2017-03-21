新竹豐邑喜來登推親子同樂會

兒童節連假將到來，在少子化的社會中，父母對於兒童的教育及親子 出遊更加重視。「新竹豐邑喜來登大飯店」看見了父母的需求，除了 於連休假期間限定推出寓教於樂的「喜波波童樂會」活動外，在連假 期間更打造親子友善用餐環境，在用餐空間外增設兒童遊樂區， 如家庭用餐攜帶6歲兒童，即可於各餐廳享有兒童免費用餐或贈送果 汁、特製點心等獨享優惠。

飯店各餐廳因應兒童節連假推出各項餐飲優惠，打造親子友善用餐環 境，4月1日至4月3日期間凡於「盛宴自助餐廳」 兩位成人攜帶孩童同行，即可享一位6歲(含)以下孩童免費用餐。 同期間至「采悅軒中餐廳」消費，6歲(含)以下孩童可免費獲贈鮮 榨新鮮果汁一杯；至「迎月庭日式料理」或「邀月亭鐵板料理」 用餐，6歲(含)以下孩童可免費獲贈日式可樂餅一份。 另活動期間於「大廳酒吧」消費滿即可免費參加 該餐廳於下午一點舉辦的「彩蛋繪畫」活動。

為讓住客留下更多難忘回憶，「新竹豐邑喜來登」於4月1日至4月 3日兒童節連假期間推出「喜波波童樂會」活動，可參與以飯店專屬 吉祥物「喜波波」為主角的近距離見面派對，內容包含： 自助式午茶餐點、歡樂童話故事時間、歡樂帶動跳時光、派對互動遊 戲活動、「喜波波」見面會等。參加本活動的兒童可獲得「喜波波專屬限量 果凍包備品組」一份，並於同樂會活動中一同享用飯店七週年生日蛋 糕。