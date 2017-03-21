吉祥物 Frankie、Fubon Angels 全新登場 召喚球迷力挺富邦悍將

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 富邦悍將棒球隊表示，球迷們等待多時的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，以及球 隊吉祥物「Frankie 富藍奇」，在20日開季記者會首度亮相。這群亮麗、可愛的夥伴，將在應援隊長Anu的帶領下，一起為富邦悍將新球季全力加油！

富邦悍將棒球隊說，捍衛家園、守護棒球的小騎士 Frankie（富藍奇），獅子座（8月16日生），天生就是領導者，個性樂觀、熱情真誠，從小就對棒球運動有著濃厚興趣，夢想成為球場上的強打者，手持「強棒雙面斧」四處旅行，尋找喜愛棒球的夥伴，在一次的冒險旅途中遇上了富邦悍將，決定 加入悍將行列，Frankie擁有一項特殊的技能「迷之召喚術」，期待與悍將們征戰的旅途上，找尋戰鬥夥伴和球迷們，一起戰勝各種艱難與挑戰，富邦悍將特別賦予象徵榮譽的「領袖披 風」，期待 Frankie 帶領球迷們迎接富邦悍將每一場勝利！

富邦悍將的美麗生力軍「Fubon Angels」，經過三個階段的徵選，12 位女孩從近百位報名者 中脫穎而出，評分標準包括整體外型、舞蹈才藝、台風儀態，以及口語表達，最後能入選 Fubon Angels 個個內外兼具。過去在義大時期高人氣的葛皇 Grace、卡卡和橘子，順利入選 後表示：「我們希望能號召過去義大球迷外，也期待新球迷一起加入支持富邦悍將！」，被稱 為啦啦隊女神、粉絲專頁突破 30 萬人的 Amis，以及過去在球場啦啦隊中有眾多擁護者的東 東、豆芽及 Julie，經過徵選後，新球季加入 Fubon Angels，期待喜歡她們的球迷，可以到球場，一起幫富邦悍將加油！

富邦悍將棒球隊進一步說，開季後，球迷就能欣賞到 12 位女孩的熱舞風采！在球團精心安排下，Fubon Angels 已經密 集春訓近一個月，接受一連串專業訓練課程，包含造型、舞蹈、球迷互動與媒體應對課程等， 未來 Fubon Angels 將在悍將主場用熱情感染球迷，帶動主場氣氛，和球迷一同挺富邦悍將！