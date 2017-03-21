警政署反恐訓練中心啟用 加速推動反恐整備工作

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）內政部葉俊榮部長今(21)日下午2時30分，在反恐訓練中心親自主持落成啟用典禮。訓練中心成立，彰顯台灣在反恐領域上之特殊意義，也為反恐工作開啟另一個新紀元。

未來國內反恐、反暴力及反劫持人才之培(複)訓，將能藉由訓練中心訓練設備及教學師資的整合，規劃完整扎實的軟硬體課程，有效培訓執行國土安全及反恐單位專精人才，精進學員實務戰技及臨機處置能力，提升我國反恐、反暴力及反劫持訓練能量。

國際恐怖活動頻傳，因應情勢所需，行政院核定本署「警政精進方案」，規劃籌建反恐訓練中心，於去年11月22日取得使用執照，同年12月16日舉行謝土典禮，並由保安警察第一總隊派員進駐維運。中心設有綜合大樓、學員大樓、餐廳、模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場等7項主體建築設施。

訓練中心主要以反暴力、反劫持為主要訓練需求及目的，目前已建置格鬥健身設備、直昇機繩降訓練場、公車與自小客車模擬載具，後續將再完成建置攀升垂降設備、模擬情境射擊、反劫機訓練場(客機擬真場景)、捷運車廂模擬載具、顯隱靶機、擋彈牆、避彈磚及活動組合輕隔間系統等專精設備，加速完整建置相關核心訓練設備，可規劃編排員警執勤可能面臨狀況之實景演練及情境模擬操作課程。

此外，也提供維安特勤隊、特殊任務警力、技術教官及助教，甚至國內其他反恐單位人員進行培(複)訓，有效紮實我國的反恐、反暴力及反劫持訓練素質，全面建構強有力的反恐網絡，未來並配合反恐環境演化趨勢及需求，逐步充實及強化其他如體技館、手槍衝鋒槍長槍實境射擊靶場等複合性訓練模擬設施之規劃建置。

反恐訓練中心導入國外先進科技及反恐新知，規劃建置功能齊全的專業模擬訓練設施，是國內專門提供全方位訓練的場所，能與國際同步接軌，也為我國反恐工作奠定基石。在反恐領域的角度上，能建構我國嶄新之反恐價值與地位，將持續與世界各國等有實際反恐經驗之精銳部隊辦理互訪及演訓，擴大國際合作交流，汲取各國實戰經驗，提升維安應變能量。

訓練中心已規劃辦理各項反恐專精訓練，每日最大容訓量191人次，目前已有維安特勤隊訓練及警察常年訓練技術教官複訓班等班期施訓中，本於資源共享原則，訓練中心未來將提供其他單位執行國土安全或反恐戰技移地訓練使用，大幅提升我國反恐專業能量，使我國未來在國際反恐任務上，扮演更積極的角色。

今天除落成啟用揭牌外，警政署保一總隊維安特勤隊並聯合國防部憲兵特勤隊、海岸巡防署岸巡特勤隊、空中勤務總隊、桃園市政府消防局、新北市政府警察局警犬隊、刑事警察局偵五大隊及桃園市政府警察局特殊任務警力等單位，動員213人次，其中並有1名新北市女性特殊任務警力同仁參與演出，共同實施「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與暖區救護」、「人質挾持事件攻擊演練與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等反恐演練，藉由實兵擬真操演，提升各反恐人員警覺性及機動性，有效維護國土安全。